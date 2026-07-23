Apple Invites ožívá barvami. Nová aktualizace přidává emoji reakce a konfety pro hosty

Apple dnes vydal drobnou, ale velmi příjemnou aktualizaci pro svou relativně nedávno představenou aplikaci Apple Invites, která slouží k plánování událostí a rozesílání pozvánek. Verze s označením 1.10 se zaměřuje především na oživení celého procesu potvrzování účasti. Hostitelé i samotní hosté mají nově možnost reagovat na odpovědi ostatních přímo pomocí nejrůznějších emoji, což celému plánování dodává mnohem osobnější a interaktivnější nádech.
Kromě samotných reakcí si vývojáři v Cupertinu připravili ještě jeden milý vizuální detail. Ve chvíli, kdy pozvaný host potvrdí svou účast na plánované události, objeví se na obrazovce slavnostní animace padajících konfet. Apple v poznámkách k vydání k této aktualizaci tradičně zmiňuje také obligátní opravy drobných chyb a celkové vylepšení stability a výkonu samotné aplikace. Nová verze je již nyní plně k dispozici ke stažení v oficiálním obchodu App Store.
Služba Apple Invites si svou premiéru na jablečných telefonech odbyla v únoru loňského roku a rychle se stala užitečným nástrojem pro organizaci narozeninových oslav, večírků nebo rodinných sešlostí. K vytvoření nové události a rozeslání pozvánek je sice nezbytné disponovat předplatným služby iCloud+ s kapacitou alespoň padesáti gigabajtů, avšak pro samotné pozvané hosty neplatí naprosto žádná omezení. Kdokoliv obdrží odkaz s pozvánkou, může svou účast zdarma a bez jakýchkoliv problémů potvrdit z jakéhokoliv zařízení bez ohledu na operační systém.