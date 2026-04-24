Tato užitečná Apple aplikace dostává velký update. Nově má iMessage aplikaci a přidává nálož novinek

J. Jiří Filip
Apple Pozvánky se v posledních měsících rozjíždí docela slušným tempem a Apple evidentně nechce, aby šlo jen o „jednorázovou“ službu v rámci Apple ekosystému. Po dalším updatu přichází balík novinek, který dává celé aplikaci mnohem praktičtější rozměr.

Největší změnou je bez debat nová iMessage integrace. Apple totiž přidal samostatnou iMessage aplikaci, díky které můžete pozvánky sdílet přímo v konverzaci, aniž byste museli opouštět Messages. V praxi to znamená rychlejší sdílení a méně klikání.

Vedle toho ale update 1.8 přináší celkem sedm novinek, které míří hlavně na lepší organizaci a personalizaci eventů:

  • Image Playground nově v galerii pozadí – generování vlastních obrázků pro pozvánky
  • možnost ručně upravovat seznam hostů a jejich odpovědi
  • nová iMessage app pro sdílení pozvánek přímo v Messages
  • přehled „All Events“ pro lepší orientaci v minulých i budoucích akcích
  • možnost sdílet nebo stáhnout pozvánku jako obrázek pro sociální sítě
  • vylepšené návrhy playlistů v Apple Music podle poslechu uživatele
  • nastavení časového pásma pro jasný čas konání akce

Zajímavé je, že Apple dál tlačí i propojení s hudbou přes Apple Music. Pozvánky totiž nově dokážou nabídnout personalizované playlisty podle toho, co běžně posloucháte. A upřímně, tohle je přesně ten typ detailu, který dělá rozdíl mezi „obyčejnou“ a „Apple“ aplikací.

Celá služba přitom vznikla teprve nedávno jako součást iCloud+ a stále je dostupná jen na iPhonu. Přesto je vidět, že Apple ji postupně rozšiřuje a ladí tak, aby dávala čím dál větší smysl v rámci celého ekosystému. Apple Pozvánky tak pomalu přestává být jen nástroj na jednoduché pozvánky a začíná se z něj stávat docela chytré centrum pro plánování událostí.

