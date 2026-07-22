Apple rozšiřuje jednu ze svých nejlepších služeb. Zatím ale jen v Japonsku

Apple pokračuje v rozšiřování nabídky svého nadstandardního pojištění AppleCare+ a tentokrát potěšil zákazníky v Japonsku. Nově zde totiž zpřístupnil variantu AppleCare+ s krytím proti krádeži a ztrátě také pro iPady a Apple Watch. Doposud byla tato možnost v zemi dostupná pouze pro iPhony.
Pro majitele jablečných zařízení jde o poměrně významnou změnu. Pokud totiž o svůj iPad nebo Apple Watch přijdou kvůli krádeži nebo je ztratí, mohou za splnění podmínek získat náhradní zařízení. Dosud se tato výhoda vztahovala výhradně na iPhony, zatímco ostatní produkty kryla pouze proti náhodnému poškození či výrobním vadám. Apple zároveň upravil i způsob placení AppleCare+ v Japonsku. Měsíční a roční předplatné je nově dostupné pro širší portfolio produktů, takže zákazníci už nebudou muset u některých zařízení platit celé pojištění jednorázově při nákupu. To jim dává větší flexibilitu a zároveň snižuje počáteční náklady na pořízení zařízení.
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Rozšíření služeb v Japonsku přichází jen několik dní poté, co Apple oznámil řadu dalších změn kolem AppleCare. Ve Spojených státech například nedávno mírně zdražil předplatné AppleCare+ pro Macy a iPady a zároveň připravuje nový leasingový program Apple Upgrade, ve kterém už AppleCare+ nebude automaticky součástí měsíční splátky.
Zatím není jasné, zda se stejné rozšíření krytí proti krádeži a ztrátě dostane i do dalších zemí. Apple ale podobné novinky často zavádí postupně, takže pokud se osvědčí v Japonsku, je dost možné, že se časem objeví i na dalších trzích. Pro české uživatele by šlo rozhodně o vítanou změnu, zejména u dražších modelů iPadů a Apple Watch, jejichž případná výměna rozhodně není levnou záležitostí.