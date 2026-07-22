Apple chystá skládací iPhone. Dnešní Galaxy Unpacked ukáže, co ho čeká

Po letech spekulací se zdá být jasno. Apple by měl už letos na podzim představit svůj vůbec první skládací iPhone, který má podle dosavadních informací nést označení iPhone Ultra. Právě ten má být jedním z největších hardwarových překvapení posledních let a zároveň prvním pokusem Applu proniknout do segmentu skládacích telefonů. Ačkoliv jej však Apple ještě oficiálně nepředstavil, už dnes uvidíme zařízení, které bude jeho vůbec největším konkurentem. Samsung totiž na konferenci Galaxy Unpacked odhalí Galaxy Z Fold8 Ultra, který má být podle dosavadních úniků první skládačkou s velmi podobným konceptem i poměrem stran displeje.
Zatímco dosavadní Foldy byly poměrně úzké, Galaxy Z Fold8 Ultra má být výrazně širší, aby se jeho používání co nejvíce přiblížilo klasickým telefonům. Přesně tímto směrem se má přitom vydat i Apple. Podle zákulisních informací totiž vsadí na netradiční poměr stran, díky kterému nebude zavřený telefon působit jako úzký ovladač od televize, ale jako běžný iPhone. Jinými slovy, Samsung dnes velmi pravděpodobně ukáže, jak bude vypadat segment, do kterého Apple za pár měsíců vstoupí. Právě proto bude letošní Galaxy Unpacked zajímavý i pro fanoušky Applu. Samsung totiž může nechtěně ukázat, co bude na skládacím iPhonu fungovat a co naopak bude muset Apple ještě dotáhnout.
Největší změny se očekávají právě u konstrukce. Galaxy Z Fold7 přinesl 8″ vnitřní displej, 6,5″ vnější panel, tloušťku pouhých 8,9 mm v zavřeném stavu a hmotnost 215 gramů. Letos má Samsung posunout laťku ještě výš. Podle úniků by Galaxy Z Fold8 Ultra mohl vážit okolo 200 gramů, čímž by se stal jednou z nejlehčích knížkových skládaček na trhu. Ještě zajímavější je ale nová technologie Flex Titanium. Samsung má nahradit dosavadní plastovou podpůrnou vrstvu ultratenkou titanovou fólií, která je až dvacetkrát pevnější. Výsledkem má být výrazně méně viditelný ohyb displeje i vyšší odolnost celé konstrukce. Spekuluje se také o navýšení maximálního jasu vnitřního displeje z 2600 na 3600 nitů.
Uvnitř telefonu má pracovat nejnovější Snapdragon 8 Elite Gen 5, který pohání i aktuální vlajkové modely řady Galaxy S26. Oproti čipu v Galaxy Z Fold7 by měl nabídnout zhruba o čtvrtinu vyšší výkon. Samsung jej má kombinovat až s 16 GB operační paměti a úložištěm o kapacitě až 1 TB. Apple sice pravděpodobně opět vsadí na vlastní čip řady A, nicméně právě výkon rozhodně nebude oblastí, ve které by si dnešní skládačky měly na něco stěžovat.
Fotogalerie
Fotovýbava skládacích telefonů byla dlouhé roky jejich slabinou. Samsung to ale postupně mění a Galaxy Z Fold7 už nabídl 200Mpx hlavní fotoaparát. U Galaxy Z Fold8 Ultra se pak očekává především výrazné vylepšení ultraširokoúhlého objektivu, který by měl nově nabídnout rozlišení 50 MPx.
- Hlavní fotoaparát: 200 MPx, f/1.7, optická stabilizace
- Teleobjektiv: 10 MPx, 3× optický zoom, OIS
- Ultraširokoúhlý fotoaparát: 50 MPx
- Selfie fotoaparáty: 10 MPx + 10 MPx
Velkou novinkou má být také baterie. Samsung údajně navýší její kapacitu na 5000 mAh, což představuje mezigenerační nárůst o 600 mAh. Společně s tím má přijít i rychlejší nabíjení, konkrétně 45W po kabelu a 20W bezdrátově. Právě výdrž je oblast, která skládací telefony stále trápí, takže jde o jednu z nejočekávanějších změn celé letošní generace.
Za technologický pokrok se ale bude zřejmě opět připlácet. Galaxy Z Fold8 Ultra má podle zákulisních informací startovat na ceně okolo 2 199 eur, tedy přibližně o 100 eur výše než loňský model. Důvodem mají být především vyšší výrobní náklady a pokračující problémy na trhu s paměťovými čipy.
Apple bude mít na co navazovat
Z dostupných informací se zdá, že Galaxy Z Fold8 Ultra nebude revolučním telefonem, ale spíše dotažením již velmi povedené loňské generace. Právě to ale může být pro Apple důležité. Pokud totiž letos skutečně představí svůj první skládací iPhone Ultra, vstoupí do segmentu, který je po hardwarové stránce velmi vyspělý a ve kterém Samsung sbírá zkušenosti už řadu let.
Dnešní Galaxy Unpacked tak nebude zajímavý jen pro fanoušky Samsungu. Ve skutečnosti může nabídnout vůbec nejlepší náhled na to, co bude Apple se svým skládacím iPhonem Ultra za několik měsíců dohánět, nebo naopak čím se pokusí konkurenci překonat.