Samsung má vlastní Apple Card. Je lepší než ta od Apple

Zatímco Apple už několik let nabízí ve Spojených státech svou Apple Card, Samsung se rozhodl odpovědět vlastním řešením. Jen pár dní před očekávanou konferencí Galaxy Unpacked totiž představil úplně novou platební kartu Galaxy Card, která cílí především na uživatele zařízení Galaxy a láká na poměrně zajímavé cashbackové odměny.
Galaxy Card vznikla ve spolupráci s bankou Barclays a funguje na síti Visa. K dispozici je jak ve fyzické podobě, která je vyrobena z recyklované oceli, tak jako virtuální karta v aplikaci Samsung Wallet. Potěší přitom tím, že za ni Samsung nevyžaduje žádný roční poplatek ani poplatky za zahraniční platby.
Největším lákadlem jsou ale odměny za placení. Za nákupy produktů Samsung získají držitelé karty 5 % zpět, při placení přes Samsung Wallet pak 3 %. Dvouprocentní cashback se vztahuje na předplatné streamovacích služeb a za všechny ostatní nákupy karta vrací 1 %. Nasbírané odměny lze využít jako kredit na výpisu nebo je převést jinam. Samsung navíc přidává uvítací bonus až 200 dolarů a zvýhodněné členství Samsung VIP Advantage.
Ve srovnání s Apple Card působí Galaxy Card na první pohled štědřeji. Apple totiž nabízí 3 % Daily Cash při nákupech produktů Apple a u vybraných partnerů, 2 % při platbách přes Apple Pay a 1 % při použití fyzické titanové karty. Samsung naproti tomu láká na 5 % cashback při nákupu vlastních produktů, 3 % za platby přes Samsung Wallet, 2 % za předplatné streamovacích služeb a 1 % za ostatní nákupy. Na papíře tak novinka nabízí atraktivnější odměny, především pro ty, kteří často nakupují zařízení Samsung.
Je poměrně zřejmé, že Samsung se inspirací u Applu příliš netajil. Stejně jako Apple Card má být i Galaxy Card úzce propojena s ekosystémem výrobce a motivovat uživatele, aby za produkty i služby platili právě jejím prostřednictvím. Rozdíl je především v tom, že Apple Card sází na hlubokou integraci přímo do aplikace Peněženka a systému iOS, zatímco Samsung staví na Samsung Wallet a spolupráci s Barclays.
Představení Galaxy Card navíc přichází jen krátce před akcí Galaxy Unpacked, na které Samsung odhalí novou generaci skládacích telefonů a dalších zařízení. Je tak vidět, že nechce konkurovat Applu jen hardwarem, ale postupně buduje celý ekosystém služeb, jehož součástí jsou nově i finanční produkty.
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Otázkou samozřejmě zůstává, zda se Galaxy Card někdy podívá i mimo Spojené státy. V tuto chvíli Samsung oznámil kartu pouze pro americký trh a stejně jako v případě Apple Card není jasné, zda se kvůli regulatorním a bankovním překážkám někdy dostane i do Evropy. Ať už se ale Galaxy Card rozšíří kamkoliv, jedno je zřejmé. Samsung se stále více snaží konkurovat Applu nejen telefony, hodinkami nebo sluchátky, ale také službami, které mají uživatele udržet v jeho ekosystému. A právě finanční produkty jsou jednou z oblastí, ve kterých má Apple díky Apple Card náskok. Galaxy Card je tak prvním skutečně přímým pokusem tento náskok alespoň částečně stáhnout.