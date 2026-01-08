Apple Card má nového provozovatele!

Apple po měsících spekulací definitivně potvrdil to, o čem se v posledních týdnech čím dál hlasitěji mluvilo. Novým vydavatelem Apple Card se stane banka Chase, která převezme roli dosavadního partnera Goldman Sachs. Přechod ale nebude okamžitý. Apple dle svých slov počítá s tím, že celý proces potrvá zhruba 24 měsíců.
Pro stávající uživatele je přitom klíčové hlavně to, že během přechodného období se pro ně prakticky nic nemění. Apple uvádí, že Apple Card bude fungovat stejně jako doposud a karta zůstane plně použitelná bez jakýchkoliv omezení. Jakmile se bude termín samotného převodu blížit, slibuje Apple sdílet další podrobnosti přímo s uživateli.
Oficiální oznámení přišlo formou tiskové zprávy krátce poté, co o chystané změně informoval The Wall Street Journal. Apple se zároveň pochlubil tím, že si pro další kapitolu Apple Card vybral partnera, který má s finančními službami obrovské zkušenosti. Podle Jennifer Bailey, viceprezidentky Applu pro Apple Pay a Apple Wallet, Apple Card od začátku měnila způsob, jakým lidé přemýšlí o kreditních kartách, a Chase má tuto vizi dál rozvíjet.
Součástí oznámení je také nová stránka s odpověďmi na nejčastější otázky, která má uživatele uklidnit. Apple například potvrzuje, že není potřeba znovu žádat o kartu, platební síť Mastercard zůstává beze změny a účet bude i nadále možné spravovat přímo v aplikaci Peněženka. Stávající fyzická Apple Card bude fungovat dál a případné změny kolem nových karet se Apple zavazuje oznámit s dostatečným předstihem.
Celá změna tak působí spíš jako pozvolný přesun v zákulisí než jako zásah do každodenního používání. Apple tím dává jasně najevo, že Apple Card má zůstat tím, čím byla od začátku – jednoduchou, přehlednou a uživatelsky přívětivou kreditní kartou, která funguje především v tichosti na pozadí.