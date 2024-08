Apple Card se ani po pěti letech nepodívala za hranice USA

Apple Card je s námi již pět let a jak se zdá, tak první a zatím i jediná kreditní karta od Applu zůstane i nadále exkluzivitou pro USA. Apple při vydávání karet spolupracuje s bankou Goldman Sachs, která vše zaštituje bankovní licenci i financemi. Při vydání byla karta k dispozici pouze v USA, dnes o pět let později je stále dostupná pouze v USA a nerozšířila se na žádnou jinou zemi. Měsíc po vydání karty přitom Tim Cook uvedl, že má zájem rozšířit Apple Card do více zemí, ale že to bude trvat kvůli regulacím, které má každá země vlastní. Za pět let se však Applu nepodařilo prosadit Apple Card ani v jedné jediné zemi kromě USA.

Za tu dobu se sice objevily informace o tom, že Apple jedná o Apple Card v Evropě, Hong Kongu nebo Kanadě, ale u informací o jednání to také skončilo. Otázka je, zda vůbec zůstane Apple Card v USA, protože jak již bylo zmíněno, o vydávaní a zaštítění karet se stará Goldman Sachs, který se dostal do problémů se zákaznickým servisem a začaly se na něj valit stížnosti, díky čemuž se Apple rozhodl o ukončení spolupráce během příštího roku. Zatím však není jasné, zda má již společnost náhrandí banku nebo co se vlastně s Apple Card stane.

Vzhledem k tomu, že v ČR nejsou kreditní karty příliš oblíbené, i v případě, že by se karta dostala přece jen někdy do Evropy, je krajně nepravděpodobné, že by ji vydávala i nějaká Česká banka. V ČR většina lidí používá debetní karty, kde disponuje svými vlastními financemi, zatím co u kreditní karty platíme za zboží na dluh pomocí financování banky a na konci měsíce nebo nastaveného období je tento dluh zaplacen pomocí našich finančních prostředků. Pokud vás zajímá problematika kreditních a debetních karet více, zajímavé video najdete níže pod tímto textem.