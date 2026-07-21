Roky všichni tvrdili, že si iPhone nelze přizpůsobit. Poslední roky ale ukazují pravý opak

Kdykoliv se na internetu rozjede debata mezi fanoušky Androidu a Applu, dříve nebo později zazní argument, že iPhone je sice možná fajn, ale nedá se přizpůsobit a právě proto má být horší než konkurence. Ještě před pár lety bych s tím do určité míry souhlasil. Dnes už mi ale přijde, že je tenhle argument jednoduše mimo a v následujících řádcích se vám pokusím vysvětlit, proč tomu tak je.
Apple totiž v posledních letech dělá přesný opak toho, co mu lidé dlouho vyčítali. S každou novou verzí iOS přidává další možnosti personalizace a dává uživatelům stále větší svobodu v tom, jak má jejich iPhone vypadat i fungovat. A nemluvím o nějakých kosmetických drobnostech, ale o změnách, které reálně ovlivňují každodenní používání, pokud tedy člověk samozřejmě chce – což je ve výsledku možná to nejdůležitější zmínit.
Lock Screen jako vyměněný
Stačí se podívat třeba na zamykací obrazovku. Dříve na ní prakticky nešlo změnit nic, dnes si můžete upravit vzhled hodin, přidat widgety, vytvořit si několik různých variant lock screenu a mezi nimi jednoduše přepínat podle situace. Osobně mám třeba jednu zamykací obrazovku pracovní, druhou víkendovou a třetí s fotkami rodiny. Přepnutí zabere vteřinu, je extrémně pohodlné a troufnu si říci, že celkový ráz telefonu dokáže změnit (a přizpůsobit vašim aktuálním potřebám) víc než dost. Stejně tak si dnes můžete změnit funkce spodních tlačítek na zamykací obrazovce. Pokud tedy nepotřebujete svítilnu nebo fotoaparát, není problém si na jejich místo dát úplně jiné akce. A podobných drobností je v systému čím dál víc.
Velkou proměnou prošla i domovská obrazovka. Zatímco dříve musely být ikony seřazené od levého horního rohu, dnes si je můžete rozmístit prakticky podle sebe. Klidně si tedy můžete nechat mezi nimi mezery, vytvořit si minimalistickou plochu nebo ji naopak zaplnit widgety všeho druhu. I vzhled ikon lze upravit mnohem více než dříve a to buď přes možnosti v aplikaci, nebo přes barevné filtry, které Apple v iOS 26 přidal do systému a které jsou též za mě opravdu zajímavé a hravé.
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Apple navíc postupně „otevírá“ i další části systému. Safari už dávno nenabízí jen jeden jediný vzhled a umožňuje zvolit si rozložení řádku pro vyhledávání, kde vám vyhovuje nejvíce. U příchozích hovorů si můžete vybrat, zda chcete klasické zobrazení přes celou obrazovku, nebo jen nenápadný banner. Akční tlačítko na novějších iPhonech si pak samozřejmě lze nastavit prakticky na cokoliv od spuštění fotoaparátu přes zkratky až po ovládání chytré domácnosti.
A vývoj pokračuje dál. V iOS 27 přidává Apple například možnost nastavit intenzitu efektu Liquid Glass, aby si každý mohl vzhled systému přizpůsobit podle vlastního vkusu. Lehce upravit půjde také rozhraní nativní aplikace Fotoaparát, což je další krok směrem k větší personalizaci.
Android je stále dál, ale …
Samozřejmě pořád platí, že Android jde v některých směrech ještě dál. Pokud si chcete kompletně překopat launcher, měnit systémové aplikace nebo zasahovat hluboko do prostředí telefonu, bude mít Android stále navrch. To ale ani nikdy nebyl cíl Applu. Ten se snaží nabídnout dostatek možností pro přizpůsobení, aniž by systém ztratil jednoduchost, přehlednost a konzistentní ovládání.
Právě proto mi dnes přijde trochu úsměvné, když někdo automaticky prohlásí, že iPhone nejde přizpůsobit. Možná to platilo před deseti lety. Dnes už ale rozhodně ne. Apple během posledních verzí iOS přidal tolik možností personalizace, že si většina uživatelů dokáže telefon nastavit přesně podle svých představ. A co je možná nejzajímavější, zdá se, že tím Apple zdaleka nekončí. Každý rok totiž přibývají další a další možnosti, které dávají uživatelům větší kontrolu nad tím, jak jejich iPhone vypadá i funguje. Tvrdí-li tedy dnes někdo, že si iPhone nelze přizpůsobit, je dost pravděpodobné, že vychází ze zkušeností starých několik let. Současná realita je totiž úplně jiná.