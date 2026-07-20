LEGO oslavuje mistry světa ve fotbale! Připravilo speciální trofej, kterou si ale nekoupí každý

LEGO v posledních letech stále častěji reaguje na významné sportovní události a nejnovější novinka je toho jasným důkazem. Krátce po triumfu Španělska na mistrovství světa ve fotbale 2026 totiž představilo speciální stavebnici LEGO FIFA World Cup Official Trophy – Champions Edition (4000351), která oslavuje právě čerstvé světové šampiony.
Na první pohled se může zdát, že jde o stejný model trofeje, který LEGO uvedlo už na začátku letošního roku. Ve skutečnosti ale připravilo několik úprav. Největší změnou je skrytý prostor uvnitř trofeje, který nyní připomíná vítězství Španělska na světovém šampionátu. Upraven byl také podstavec, na kterém je nově uvedeno, že právě Španělsko ovládlo mistrovství světa 2026. A liší se mírně i krabice, ve které je set zabalen – na jejím víku jsou totiž vyobrazeny španělské národní barvy.
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Samotná stavebnice obsahuje 2 845 dílků, měří přes 36 centimetrů na výšku a jedná se o model v měřítku 1:1 vůči skutečné trofeji. Součástí je také malé dioráma s pódiem a miniaturou poháru, které připomíná slavnostní vyhlášení vítězů. Oproti původní verzi ale zmizela minifigurka, kterou LEGO nahradilo speciálními potištěnými dílky.
Velkým překvapením a troufnu si říci, že do jisté míry i zklamáním je také dostupnost. Champions Edition totiž nebude běžně v prodeji po celém světě, ale půjde o exkluzivní stavebnici určenou pouze pro španělský trh. Do prodeje vstoupí 1. října za cenu 199,99 eura, přičemž předobjednávky už byly spuštěny.
Je tedy evidentní, že chce LEGO ze spolupráce s FIFA vytěžit maximum a pokud bude podobná tradice pokračovat i v dalších letech, není vyloučeno, že se po každém světovém šampionátu dočkáme nové limitované edice věnované právě vítězné reprezentaci. Pro fanoušky fotbalu i sběratele LEGO by tak mohlo jít o velmi zajímavou sérii.