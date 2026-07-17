Tohle zcela změní svět her. Nová aplikace v telefonu vám umožní vytvořit vlastní hit za pár minut

Roblox dělá další velký krok směrem k tomu, aby se tvorba her stala dostupnou skutečně pro každého. Společnost totiž představila novou AI funkci s názvem Build, díky které bude možné vytvářet vlastní hry přímo na iPhonu nebo iPadu pouhým zadáním textového popisu. Zatímco doposud bylo pro vývoj her na Robloxu potřeba využívat počítač a vývojářské prostředí Roblox Studio, novinka celý proces výrazně zjednodušuje. Cílem je umožnit i úplným začátečníkům proměnit nápad v hratelnou hru během několika minut, a to bez znalosti programování nebo 3D modelování. Roblox tím zároveň potvrzuje, že chce být jedním z největších hráčů v oblasti generativní umělé inteligence, která bude sloužit nejen ke zrychlení práce zkušených vývojářů, ale také k otevření tvorby milionům nových uživatelů.
Stačí popsat svůj nápad a AI vytvoří základ hry
Nová funkce Build funguje velmi jednoduše. Uživatel napíše například, že chce vytvořit dobrodružnou hru odehrávající se v temném lese plném překážek, a umělá inteligence následně připraví první hratelnou verzi. Postará se nejen o prostředí, ale také o základní herní mechaniky, postavy, vizuální styl nebo zvuky. Výsledkem není hotová hra připravená k vydání, ale solidní základ, který může autor dále upravovat, testovat a postupně rozšiřovat. Roblox přitom využívá kombinaci vlastních AI modelů i otevřených řešení, díky čemuž chce nabídnout co nejrychlejší generování obsahu. Celý proces probíhá přímo v mobilní aplikaci, takže už nebude nutné sedět u počítače. Právě to je jedna z největších změn, protože mobilní zařízení byla doposud určena prakticky jen ke hraní, nikoliv k samotné tvorbě her.
Samotná Build ale představuje jen začátek. Roblox už dříve představil svůj AI model Cube, který dokáže vytvářet plnohodnotné 3D objekty včetně funkčních vozidel nebo zbraní. Připravuje se také technologie schopná z jediného textového zadání vygenerovat celé hratelné 3D prostředí. Vedle toho firma pracuje na dalších AI agentech, kteří budou vývojářům pomáhat například s testováním her, analýzou chování hráčů nebo hledáním způsobů, jak zvýšit jejich zapojení. Je tak zřejmé, že Roblox nechce využívat umělou inteligenci jen jako marketingový tah, ale plánuje ji zapojit prakticky do všech částí vývoje her.
Může AI změnit budoucnost vývoje her?
Pro běžné hráče může být novinka zajímavá především tím, že výrazně sníží bariéru vstupu do světa vývoje her. Miliony lidí, kteří dnes mají pouze nápad, ale chybí jim technické znalosti, budou moci během několika minut vytvořit první prototyp a podělit se o něj s ostatními. Zároveň ale vyvstává otázka, zda podobné nástroje nepovedou k ještě většímu množství nekvalitního obsahu. Roblox si tuto obavu uvědomuje a tvrdí, že jeho doporučovací algoritmy budou i nadále upřednostňovat především hry, které si dokážou dlouhodobě udržet zájem hráčů. Jinými slovy, samotné vytvoření hry pomocí AI nebude stačit k úspěchu. O tom, zda se dostane mezi nejhranější tituly, budou stejně jako dnes rozhodovat především samotní hráči. První veřejná alfa Build odstartuje 28. července na Novém Zélandu, přičemž do dalších zemí se bude novinka rozšiřovat postupně v následujících měsících.