To se rodičům asi líbit nebude! Roblox nutí 9leté děti k video selfíčku kvůli věku

Herní platforma Roblox, oblíbená zejména mezi dětmi, spouští globální ověřování věku pomocí video selfie. Toto pravidlo se týká uživatelů již od 9 let. Společnost tvrdí, že cílem je zlepšit ochranu dětí v online komunikaci.
Roblox zavedl novou politiku po vlně kritiky za nedostatečnou ochranu dětí. Nový systém využívá kombinaci odhadování věku podle obličeje, ověření dokladu totožnosti a souhlasu rodičů. Pokud uživatel nemá průkaz s fotografií, může použít právě video selfie.
Po ověření nebo odhadu věku bude uživatel zařazen do jedné z šesti věkových skupin (od 9 let a méně až po 21+). Hráči mladšího věku budou mít omezené možnosti kontaktu s ostatními, zejména mimo svou věkovou skupinu. Společnost uvádí, že selfie budou po ověření okamžitě smazány.
Odpovědnost má ležet na App Storech
Podle některých odborníků, včetně autora původní zprávy, by ověřování věku nemělo být na bedrech jednotlivých vývojářů. Apple a Google by podle nich měli být těmi, kdo ověřuje věk centrálně a umožní nebo zablokují stahování nevhodných aplikací. Tím by se předešlo nutnosti nahrávat citlivé údaje desítkám různých aplikací.
Fotogalerie
Například v USA už minimálně devět států zvažuje legislativu, která by tuto povinnost přenesla právě na provozovatele obchodů s aplikacemi. Očekává se, že další budou následovat. Vzhledem k důrazu Applu na soukromí je překvapivé, že se firma této roli zatím brání.