Když Roblox vyjde draho: Dítě utratilo ve hře na iPadu téměř 70 tisíc korun

Roblox se těší velké popularitě mezi hráči všeho věku. Jedná se o hru, ve které můžete platit prostřednictvím takzvaných nákupů v aplikaci – právě tyto nákupy se ale v některých případech mohou stát kamenem úrazu. Na vlastní kůži se o tom nedávno přesvědčili rodiče desetileté hráčky,

Desetileté hráčce Robloxu se „podařilo“ utratit téměř 70 tisíc korun poté, co na rodinném iPadu změnila heslo k účtu. Příběhy o nadměrném utrácení dítěte ve hře se objevují pravidelně a rodiče si stěžují na zdánlivě nespravedlivé poplatky. V nedávném případě se desetileté dívce podařilo bez vědomí matky utratit desítky tisíc korun. Zpravodajský server BBC News uvádí, že si matka začala poté, co dceři dovolila na iPadu hrát populární Roblox, začala všímat odchozích transakcí. Zpočátku se domnívala, že došlo k hacknutí účtu.

Matka se následně snažila platby reklamovat jak u své banky, tak i u společnosti Apple, z obou stran se ale dočkala zamítavé odpovědi. Teprve poté, co se matka obrátila na BBC, se jí ozvala banka s tím, že došlo k dalšímu přezkoumání případu, a peníze s omluvou vrátila. Společnost Apple v reakci na příběh uvedla, že na účtech lze nastavit upozornění, aby rodiče mohli být varováni před uskutečněním nákupu. Apple také zdůraznil, že rodiče by neměli prozrazovat hesla, vyhnout se přidávání dítěte do Face ID a Touch ID, povolit funkci Požádat o schválení a používat Čas u obrazovky. Samotní tvůrci Robloxu uvádí, že mají „jasně stanované zásady zpracování žádostí o vrácení peněz v případech, kdy mohlo dojít k neoprávněným platbám z účtu dané osoby“, a že rodiče mají ve hře také přístup k rodičovské kontrole, která jim umožní omezit výdaje.