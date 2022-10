Fenomén Roblox aneb od neznámé hry po světového hybatele

O hře s názvem Roblox jistě slyšel každý z vás. Pokud se intenzivnímu hraní Robloxu věnují třeba vaše ratolesti, možná vás zajímá, kde se vlastně tento fenomén vzal, proč je mezi hráči tolik populární, a zda – případně v čem – může být Roblox problematický.

Co je Roblox

Roblox je hra, která se poprvé objevila v roce 2006, kdy byla k dispozici pro počítače s operačním systémem Windows. Masivní slávu jí ale až o mnoho let později zajistily její verze pro chytré mobilní telefony, tablety a herní konzole, další fázi boomu zažil Roblox před dvěma lety po vypuknutí koronavirové pandemie a souvisejících omezení, která většinu populace uzavřela mezi čtyřmi stěnami domova. Herní online platformu Roblox má na svědomí společnost Roblox Corporation. Jedná se v základu o bezplatnou hru, kde si ovšem můžete prostřednictvím nákupů v aplikaci zakoupit virtuální měnu – takzvané Robuxy, za které si můžete následně koupit nejrůznější vybavení, výstroj a vylepšení.

Prostor pro kreativitu

Roblox funuguje na principu mikroher, z nichž některé, jako třeba Adopt Me, Brookhaven, Meep City, Tower of Hell nebo Welcome to Bloxburg se těší extrémní popularitě. Samotní hráči si díky nástroji Roblox Studio mohou navrhovat a vytvářet vlastní minihry. Roblox Studio využívá programovací jazyk Lua, respektive Luau. Roblox je rozsáhlý virtuální svět, který hráčům nabízí plno možností přizpůsobení. Hráči si mohou vytvořit vlastní postavu (avatara), u které mají prakticky nekonečné možnosti, co se týče oblékání a ladění detailů. Oblečení je možné zakoupit i za Robuxy, a kromě outfitu mohou hráči u svého avatara měnit i tělesné proporce a celkový vzhled. Uživatelé mohou za určitých okolností vytvořené oblečení prodávat, a pro řadu těchto tvůrců je prodej těchto položek slušným zdrojem obživy.

Chytne a nepustí

Tvůrci Robloxu dělají z pochopitelných důvodů vše pro to, aby hráče udrželi v prostředí hry co možná nejdéle, a aby si zajistili jejich opakovaný návrat. O neustálý zájem ze strany některých hráčů se kromě jiného starají takzvané eventy. Jedná se o časově omezené virtuální události, při kterých mají hráči šanci získat nejrůznější limitované předměty nebo si třeba zasoutěžit o lákavé ceny. V rámci sponzorovaných eventů se zase často propagují nové seriály, filmy nebo hry. Součástí eventů bývá například také v období Velikonoc také takzvaný egg hunt, kdy se na náhodném místě v dané hře objevují vejce s nejrůznějšími schopnostmi.

Kontroverze a skandály

Skandály a kritika se nevyhýbá snad žádné online hře, a populární Roblox není v tomto směru žádnou výjimkou. Roblox jako hra se těší ze strany hráčů i odborníků veskrze pozitivnímu přijetí, a to proto, že umožňuje hráčům socializaci a podporuje jejich kreativitu. Pozitivnímu hodnocení se těší i možnosti rodičovské kontroly dětských účtů. Je to ale právě sociální stránka Robloxu, která zároveň sklízí kritiku. V Robloxu sice teoreticky funguje systém, který by měl zejména mladší hráče ochránit před obtěžováním a šikanou, tento systém ale není zas tak těžké obejít. Stejně tak je v Robloxu často obcházen zákaz sexuálního obsahu. Opakovaně se zde objevují minihry s tematikou erotických klubů a simulace prostředí, ve kterém si virtuální postavy mohou dopřát kybersex.

Roblox také čelí kritice kvůli mikrotransakcím. Zejména mladší hráči se často nechají zlákat atraktivitou předmětů, doplňků či oblečení, a nejsou schopni plně pochopit, jak návykové a nákladné může v extrémních případech být nakupování tohoto obsahu. V minulosti se také objevily skandály, kdy byly nezletilým tvůrcům miniher přislíbeny velké výdělky za jejich tvorbu, kvůli vysokým provizím se ale nakonec v důsledku jednalo jen o velmi malé, případně žádné výdělky.

Nepřímo je s Robloxem také spojena kritika scamů, v jejichž rámci se někteří hráči nechávají zlákat podvodnými nabídkami na získání robuxů zdarma. Řadě negativních aspektů hraní Robloxu se dá nicméně zajisté do velké míry předejít, a to dostatečným vzděláním ohledně tohoto tématu, stejně jako pečlivým a vědomým rodičovským dohledem.