Apple je opět nejhodnotnější společností světa. A brzy bude ještě líp

Apple si připisuje další významný milník. Po několika měsících, kdy titul nejhodnotnější veřejně obchodované společnosti světa držela Nvidia, se nyní na první místo opět vrátil výrobce iPhonů. Hodnota Applu během pátečního obchodování vzrostla natolik, že firma znovu předstihla svého největšího rivala a zároveň se přiblížila historické hranici pěti bilionů dolarů tržní kapitalizace. Ještě zajímavější než samotná změna pořadí je ale důvod, proč k ní došlo. Investoři totiž začínají věřit, že Apple může z umělé inteligence vytěžit mnohem více, než se ještě před několika měsíci zdálo.
Apple se vrací na první místo
Akcie Applu během tohoto týdne několikrát vytvořily nové historické maximum a společnost se díky tomu dostala na tržní hodnotu přibližně 4,9 bilionu dolarů. To stačilo k tomu, aby překonala Nvidii, jejíž akcie naopak během pátečního obchodování oslabily. Přestože Nvidia zůstává naprostým lídrem ve výrobě AI čipů a byla vůbec první firmou, která překonala hranici pěti bilionů dolarů, investoři nyní část své pozornosti přesouvají zpět k Applu. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Ještě na začátku roku přitom řada analytiků kritizovala Apple za údajné zpoždění v oblasti umělé inteligence. Situace se ale postupně mění. Firma představila přepracovanou strategii kolem Apple Intelligence, pokračuje ve vývoji nové generace Siri a zároveň těží z obrovské základny aktivních zařízení, na kterých může své AI funkce postupně rozšiřovat. Právě schopnost propojit hardware, software a služby je podle mnoha investorů jednou z největších konkurenčních výhod Applu.
Pět bilionů dolarů je na dosah
Překonání Nvidie sice může být pouze dočasné, protože pořadí největších technologických společností se mění prakticky každý den podle vývoje akciových trhů, symbolická hodnota tohoto úspěchu je ale značná. Apple ukazuje, že navzdory sílící konkurenci a obrovským investicím ostatních firem do datových center zůstává jedním z nejdůležitějších hráčů technologického světa.
Dalším velkým cílem je nyní překonání hranice pěti bilionů dolarů tržní kapitalizace. Pokud bude současný růst pokračovat, může Apple této mety dosáhnout už velmi brzy. Pro investory by šlo o další historický okamžik a potvrzení toho, že firma dokáže i po téměř padesáti letech od svého založení udávat tempo celému technologickému odvětví. Zároveň by to byl další důkaz, že trh začíná věřit, že Apple dokáže svou pozici využít i v éře umělé inteligence, přestože ještě před několika měsíci byl často označován za jednoho z největších outsiderů AI závodu.