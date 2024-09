Co by se stalo, kdybyste poslechli Forresta Gumpa a investovali v den premiéry filmu peníze do firmy přes ovoce?

Pamatujete si, jak Forrest říká, že jej poručík Dan přiměl, aby investoval do jakési firmy přes ovoce? Forest konkrétně říká: „S poručíkem Danem jsem pak již nespolupracoval, ale on se staral o mé peníze. Přiměl mě, abych investoval peníze do nějaké firmy přes ovoce. Potom mi zatelefonoval a řekl mi, že s penězi už máme vystaráno.“ Forrest v ten moment vytáhne ze schránky obálku s dopisem pro akcionáře společnosti Apple Computer. Jedna z kultovních scén filmu, který se neodmyslitelně zapsal do historie kinematografie, však má ještě jeden rozměr. Film Forrest Gump měl premiéru 20. 10. 1994. Co kdybyste si v ten den cestou z kina také zainvestovali do nějaké firmy na ovoce, tedy do Applu? V ten rok byl Apple na své tehdejší poměry poměrně vysoko a mnohem lepší by bylo s investicí počkat rok nebo dva, ale pojďme vycházet z premiéry filmu.

Cestou z kina zajdete do banky a ze svého účtu investujete 1000$ do Apple Computer. Pokud vám v té době bylo například 30 let, tak jste reálně takové peníze mohli mít našetřené, i když to na tu dobu byl například v ČR roční plat. Kdybyste za celou dobu do Applu již nic neinvestovali a jen se dnes o 30 let později zastavili do banky vybrat si k důchodu to, co vám Apple za tu dobu vydělal, měli byste v ruce 581 712$, tedy v přepočtu přes 13 milionů korun. Poslechnout v té době Forresta se tedy opravdu vyplatilo. Ovšem buďme realisti, a tak jste asi v té době nebyli zrovna v USA na světové premiéře filmu. Mnohem pravděpodobnější je, že jste si jej v roce 2001 pustili při televizní premiéře v ČR na ČT 1. Kdybyste v té době vzali svých 1000$ a vložili je do Applu, jste na tom ještě o dost lépe než ti, co to udělali cestou z kina, dnes by totiž hodnota vašich akcií činila 715 000$, tedy přes 16 milionů korun.