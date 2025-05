iPhone 17 letos zdraží!

Ačkoli oficiální představení iPhonů 17 je ještě pár měsíců před námi, nové informace už teď naznačují poměrně zásadní změnu. Konkrétně podle zdrojů deníku Wall Street Journal přemýšlí Apple nad tím, že letošní generaci svých telefonů zdraží a to překvapivě nikoliv ani tak kvůli clům, která v posledních týdnech nejen technologickým světem rezonují.

Apple hledá podle zdroje výše zmíněného portálu způsob, jak si udržet ziskovou marži navzdory stále platným 20% clům na zboží z Číny, které zavedla administrativa Donalda Trumpa. Tato cla se sice nedávno částečně zmírnila, ale na chytré telefony stále platí a je navíc otázkou, jak se bude jejich budoucnost vzhledem k impulzivnímu jednáni Trumpa vyvíjet. Aby se předešlo spekulacím o zdražení právě kvůli clům, Apple chce údajně cenu letošní generace iPhone navýšit s tím, že jako pomyslnou protiváhu nabídne nové funkce a změny designu a to ve větší míře, než jsme byli zvyklí v předešlých letech.

Fotogalerie iPhone 17 Pro koncept Vstoupit do galerie

Zdražení by přitom dávalo smysl nikoliv jen kvůli udržení marže, ale i kvůli tomu, že Apple na cenu svých telefonů dlouhé roky nesáhl. Vyjednat s dodavateli další slevy je pak pro Apple čím dál tím složitější, takže bez zvýšení cen by Apple musel sáhnout na svou ziskovost, což samozřejmě jeho šálek čaje není. Zajímavé je i to, že ačkoliv Apple přesouvá stále více výroby do Indie, většina modelů Pro a Pro Max bude kvůli technické náročnosti i nadále vyráběna v Číně. Pokud tedy nějaké zdražení přijde, nejpravděpodobněji zasáhne právě high-end modely.

V tuto chvíli můžeme vzhledem ke stále relativně vzdálenému představení jen hádat, jakými novinkami se bude Apple snažit případnou vyšší cenu obhájit. V případě Pro modelů se nicméně počítá například s podstatně přepracovanými zády, která nabídnou výrazně větší fotomodul fotoaparátu. Spekuluje se rovněž o tom, že se iPhone letos naučí natáčet do 8K s tím, že by celkově měl letos Apple dát důraz na vylepšení jeho natáčecích schopností. U základních modelů má zase nasadit 120Hz ProMotion displeje, které byly doposud výsadou jen řady Pro. Pokud ale Apple chce, aby jablíčkáři po nových telefonech skutečně sáhli i přes jejich vyšší cenu, bude toho potřebovat nasadit víc.