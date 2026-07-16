Apple rozjel výrobu klíčového dílu pro jeho první ohebný iPhone

Apple zřejmě udělal další důležitý krok směrem k uvedení svého prvního skládacího iPhonu. Podle nejnovějších informací z dodavatelského řetězce totiž odstartovala sériová výroba vapor chamber chladicího systému, který má být jednou z klíčových technologií připravované novinky. Pokud se informace potvrdí, půjde o další náznak toho, že premiéra zařízení se skutečně rychle blíží.
Vapor chamber není pro Apple úplnou novinkou. Společnost jej nasadila už u iPhonu 17 Pro, kde pomáhá efektivněji odvádět teplo od čipu a udržovat vysoký výkon i při dlouhodobé zátěži. U skládacího iPhonu má však tato technologie hrát ještě důležitější roli. Extrémně tenká konstrukce totiž nabízí podstatně méně prostoru pro klasické chlazení, a právě vapor chamber by měl zajistit, aby se zařízení nepřehřívalo ani při náročnější práci.
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Podle zdroje Apple výrazně navýšil objednávky těchto chladicích modulů u svých dodavatelů, což naznačuje, že se připravuje na výrobu většího množství zařízení. Stejná technologie by se navíc mohla objevit i v očekávaném jubilejním iPhonu k 20. výročí, který by měl dorazit v roce 2027 s kompletně přepracovaným designem.
Je však potřeba dodat, že informace pochází od leakera Fixed Focus Digital, jehož úspěšnost je zatím střídavá. V minulosti sice správně odhalil například název iPhonu 16e, zároveň se ale několikrát netrefil, například v případě údajného 120Hz displeje základního iPhonu 17. Přesto zpráva dobře zapadá do dosavadních spekulací, podle kterých Apple svůj první skládací iPhone intenzivně připravuje a jeho uvedení by mělo přijít už letos na podzim po boku řady iPhone 18.