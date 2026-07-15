Sen všech Apple fanoušků se konečně splní? LEGO iMac G3 je blíž, než kdy dřív

Fanoušci Applu i stavebnic LEGO mají důvod k radosti. V budoucnu totiž dost možná do prodeje zamíří set inspirovaný historií Cupertina, konkrétně legendární Bondi Blue iMac G3, který se objevil na platformě LEGO Ideas a nyní postoupil do další fáze schvalování. To sice ještě neznamená, že se skutečně dostane do prodeje, šance jsou ale rozhodně vyšší než dříve. V minulosti totiž platilo, že LEGO podobné nápady i přesto, že dostaly od fanoušků hodně hlasů, nemilosrdně smetlo ze stolu zřejmě kvůli autorským právům. To se však nyní (překvapivě) nestalo.
Za návrhem stojí fanoušek vystupující pod přezdívkou terauma, který svou podobu ikonického iMacu představil už v roce 2025. Model si rychle získal pozornost komunity a podařilo se mu nasbírat potřebných 10 000 hlasů, díky čemuž se dostal před hodnotící komisi LEGO. Ta nyní projektu udělila status Parking Lot, což znamená, že jej neodmítla, ale potřebuje více času na rozhodnutí. Právě tento status bývá u některých návrhů předzvěstí jejich budoucího schválení. Samotný model přitom vypadá velmi povedeně. Nechybí charakteristické průhledné modré šasi v odstínu Bondi Blue, CRT monitor ukrytý uvnitř počítače, základní deska ani ikonická kulatá myš přezdívaná „hokejový puk“. Součástí návrhu je také barevně sladěná klávesnice a propojovací kabely, takže celek věrně připomíná originální iMac G3 z roku 1998.
Samozřejmě je třeba počítat s tím, že LEGO zpravidla fanouškovské návrhy trochu upraví, takže to, co vidíte v galerii níže, nemusí být 1:1 to, co se (snad) v budoucnu dostane na pulty obchodů, nicméně designově by měl být set velmi podobný.
Fotogalerie
Čeká se na zelenou od Apple?
Důvod, proč LEGO zatím nerozhodlo, může být poměrně jednoduchý. Je možné, že nyní jedná přímo s Applem o licenci a podmínkách případné výroby. Ostatně právě produkty Applu patří mezi velmi pečlivě chráněné značky a bez souhlasu společnosti by se set do prodeje dostat nemohl. Přesto je samotné zařazení do kategorie Parking Lot pozitivním signálem. Jak totiž uvádím výše, mnoho návrhů totiž LEGO zamítá okamžitě právě kvůli licencím, zatímco některé dřívější projekty se stejným statusem se nakonec skutečně proměnily v oficiální stavebnice.
Zda se legendární iMac G3 skutečně zařadí po bok dalších úspěšných LEGO Ideas setů, zatím jasné není. Pokud ale Apple dá projektu zelenou a LEGO jej nakonec schválí, mohlo by jít o jednu z nejzajímavějších stavebnic pro fanoušky historie technologií i značky Apple za poslední roky. Doufejme tedy, že si zanedlouho všichni užijeme pořádné LEGO stavění s jablečnou příchutí.
Těch fanoušků co tento stroj pamatují, bude počítám daleko méně, než těch co v tu dobu nebyli ani na světě. Z nostalgie to ale asi pár hračiček koupí.
Tak prodává se i lego Jurského parku, těch lidí co pamatují dinosaury taky moc nebude