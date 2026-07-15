Apple nezdražil a teď slaví. iPhony si vedou lépe než konkurence

Zatímco řada výrobců smartphonů v posledních měsících reaguje na rostoucí náklady zdražováním nebo omezením výroby, Apple podle nové analýzy ukazuje, že jeho dlouhodobá cenová strategie funguje velmi dobře. Společnosti se totiž podařilo ve druhém čtvrtletí letošního roku získat rekordní podíl na globálním trhu se smartphony, a to navzdory tomu, že celý trh jako celek meziročně klesl. Podle analytické společnosti Omdia totiž držel Apple ve druhém čtvrtletí roku 2026 přibližně 20 % světového trhu se smartphony, což je historicky nejlepší výsledek firmy za toto období. Celkové dodávky chytrých telefonů přitom meziročně poklesly o zhruba čtyři procenta, za čímž stojí především pokračující nedostatek paměťových čipů a rostoucí výrobní náklady.
Jedním z důvodů úspěchu má být podle analytiků to, že Apple na rozdíl od řady konkurentů dlouhodobě držel ceny iPhonů relativně stabilní. Když se navíc letošní základní model iPhonu přepočítá s ohledem na inflaci, vychází dokonce levněji než základní modely iPhonů 11, 12, 13 nebo 14 v době jejich uvedení na trh. Jinými slovy, i když se může zdát, že jsou nové iPhony stále dražší, jejich reálná cena ve skutečnosti klesá. Situace se ale může změnit už letos na podzim. Kvůli přetrvávajícímu růstu cen pamětí i dalších komponent se totiž čím dál častěji spekuluje o tom, že Apple s příchodem řady iPhone 18 přistoupí ke zdražení. Pokud se tak skutečně stane, bude zajímavé sledovat, zda se společnosti podaří udržet stejně silnou poptávku i po zvýšení cen.
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Jisté je každopádně jedno – dosavadní strategie Applu se mu zatím jednoznačně vyplácí. V době, kdy se celý trh se smartphony potýká s poklesem, se totiž Applu daří nejen držet krok, ale dokonce posilovat svou pozici vůči konkurenci. I s ohledem na tuto skutečnost je tak už nyní prakticky jasné, že se mu do podzimního zdražování určitě nechce, což může být ve výsledku nadějnou zprávou pro uživatele. Samozřejmě můžeme zatím jen hádat, jak se vše okolo vyšších cen vyvine, ale minimálně s ohledem na to, že Applu stabilní ceny dlouhodobě fungují, by nebylo překvapivé, kdyby se na podzim nakonec zdražovalo méně než se obecně očekává.