Změní se iPhone 18 k nepoznání? Nové video vyvolává velké otázky

Zatímco iPhone 17 Pro prošel loni na podzim poměrně zásadní změnou vzhledu, iPhone 17 se mezigeneračně nezměnil prakticky vůbec. To se však dost možná v příštím roce změní. Ačkoliv se ještě nedávno počítalo s tím, že základní iPhone 18 přebere opět podobu svého předchůdce a tedy dorazí ve starém známém designu, relativně nedávno se na internetu objevily fotky údajně zachycující jeden z prototypů iPhone 18, přičemž nyní sdílel spolehlivý leaker Majin Bu video telefonu se stejným designem. Dost možná jsme tedy skutečně nyní svědky toho, co nás čeká příští rok na jaře – tedy nového pojetí základního iPhone, jehož vzhled bude vycházet z Pro řady.
iPhone 18 pic.twitter.com/Twqf0WcFoO
— Majin (@MajinBuofficia) July 6, 2026
Jak můžete sami na videu výše vidět, potenciální iPhone 18 by mohl vypadat takřka stejně jako iPhone 17 Pro (či 18 Pro), přičemž jediným větším rozdílem by měl být chybějící teleobjektiv na zádech. Velmi zajímavé je pak to, že bychom se mohli vůbec poprvé u základního iPhone dočkat LiDAR senzoru pro 3D mapování prostoru, který u iPhonů dnes slouží třeba i k lepšímu ostření fotek v přítmí a tak podobně. A vzhledem k tomu, že by měl telefon vycházet z iPhone 17 Pro, dostal by hliníkové šasi v kombinaci s relativně malým skleněným pásem na zádech, skrze který by jej mělo jít bezdrátově nabíjet.
Fotogalerie
V tuto chvíli není samozřejmě absolutně jasné, zda se jedná či naopak nejedná o realitu, se kterou se budeme v příštím roce setkávat. Ve výsledku by se ale asi nejednalo o žádné zásadní překvapení, jelikož základní modely řadu Pro následovaly vždy a pokud by navíc Apple přijal jednotný design s minimálními odchylkami, ve výsledku by si zajistil pravděpodobně i jednodušší a levnější výrobu díky sjednocenému výrobnímu postupu. Do představení iPhone 18 je ale samozřejmě ještě mnoho času a proto je třeba brát všechny podobné úniky s pořádnou rezervou. Ostatně, telefony se mají ukázat až příští rok na jaře spolu s iPhonem 18e a možná i iPhonem Air 2. A co vy, líbil by se vám takto pojatý základní iPhone 18?