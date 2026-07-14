Přijde Apple o svůj klenot? Jedna z klíčových funkcí jeho produktů možná začne fungovat s konkurencí

Zdá se, že by se spolupráce iPhonů a počítačů s Windows mohla v budoucnu výrazně zlepšit. Apple totiž potvrdil, že v Evropské unii aktuálně posuzuje žádost Microsoftu o zpřístupnění nativní funkce cross-device clipboard, tedy sdílené schránky mezi iOS a Windows. Vyplývá to z komunikace Applu s Microsoftem v rámci procesu interoperability, který společnost vede kvůli požadavkům evropského zákona DMA. Podle zveřejněného dokumentu Apple uvedl, že po úvodním posouzení žádost Microsoftu posouvá do další fáze. V ní mají příslušné týmy vyhodnotit, zda je možné efektivní řešení interoperability nabídnout, a pokud ano, připravit návrh jeho implementace. Jinými slovy, Apple zatím nic neslibuje, ale možnost propojení iPhonů s Windows tímto způsobem rozhodně nezavrhl.
A co vlastně cross-device clipboard umí? Ve zkratce jde o funkci, která umožňuje zkopírovat text, obrázek nebo jiný obsah na jednom zařízení a následně jej okamžitě vložit na jiném. Uživatel tak může například zkopírovat odkaz na iPhonu a během několika vteřin jej vložit do dokumentu na Macu. Majitelé zařízení od Applu tuto funkci dobře znají pod názvem Universal Clipboard, který už řadu let funguje mezi iPhony, iPady a Macy. Pokud by Apple umožnil obdobnou integraci i s Windows, znamenalo by to výrazně pohodlnější práci pro miliony uživatelů využívajících kombinaci iPhonu a počítače s operačním systémem Microsoftu.
Právě to je ostatně dlouhodobým cílem Microsoftu. Firma v posledních letech výrazně rozšiřuje propojení Windows s mobilními telefony prostřednictvím aplikace Phone Link, která dnes umožňuje zobrazovat notifikace, číst zprávy nebo přenášet fotografie. Sdílená schránka by ale byla jednou z nejpraktičtějších funkcí vůbec a posunula by vzájemnou spolupráci obou platforem na další úroveň. Kdy, nebo zda vůbec se této novinky dočkáme, zatím není jasné. Apple zatím pouze potvrdil, že žádost Microsoftu posuzuje a připravuje její technické vyhodnocení. Už samotný fakt, že se dostala do další fáze schvalovacího procesu, ale naznačuje, že by se propojení iOS a Windows mohlo v budoucnu opět o něco zlepšit. A upřímně řečeno, pokud se tak stane, Apple ekosystém přijde o další ze svých velkých zbraní, protože právě tato skvělá propojitelnost je za mě osobně jedním z důvodů, proč lidé po Apple produktech sahají. A jakmile bude tato unikátnost rázem zpřístupněna všem, kouzlo Apple může vyprchat.
A nebo si prostě stáhnu LocalSend a neřeším jestli Mac/widle/droid.