EU chce zakázat sociální sítě dětem do 13 let. Poté by přístup získávaly postupně

Evropská unie připravuje jedno z největších zpřísnění pravidel pro používání sociálních sítí dětmi ve své historii. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen oznámila, že Brusel pracuje na návrhu, který by dětem mladším 13 let prakticky znemožnil přístup na sociální sítě. Starší děti by se pak k jednotlivým funkcím dostávaly postupně podle věku a úrovně zabezpečení konkrétních platforem.
Konec sociálních sítí pro nejmladší?
Návrh vychází z doporučení skupiny odborníků, která upozorňuje na rostoucí dopady sociálních sítí na psychiku dětí. Podle jejich doporučení by děti do 13 let měly mít přístup k sociálním sítím pouze ve výjimečných případech, pod dohledem rodičů, na omezenou dobu a například jen pro vzdělávací účely. Po dovršení 13 let by se omezení postupně uvolňovala, přičemž jednotlivé platformy by zároveň musely prokázat, že jsou pro mladší uživatele dostatečně bezpečné.
Součástí doporučení je také výrazné omezení funkcí, které mají podporovat závislost na sociálních sítích. Mluví se například o nekonečném scrollování, automatickém přehrávání videí nebo algoritmech, které uživatelům neustále servírují další obsah. Právě tyto prvky jsou podle odborníků jedním z hlavních důvodů, proč děti tráví na sociálních sítích stále více času.
Návrh dorazí po létě
Zatím nejde o schválenou legislativu, ale pouze o připravovaný návrh Evropské komise. Ursula von der Leyen uvedla, že jej chce představit během svého zářijového projevu o stavu Evropské unie. Poté začne standardní legislativní proces, během kterého budou návrh posuzovat Evropský parlament i členské státy. Je proto možné, že výsledná podoba bude ještě výrazně odlišná.
Evropská unie tím navazuje na trend, který je v posledních měsících patrný i v dalších částech světa. Přísnější pravidla pro používání sociálních sítí mladistvými už zavedla nebo připravují například Austrálie, Velká Británie či některé evropské státy. Brusel zároveň v posledních týdnech výrazně přitvrdil také vůči společnosti Meta, které vytýká návykový design Facebooku a Instagramu a zvažuje vůči ní vysoké pokuty.
Naprosto správně, ale lepší do 15ti.