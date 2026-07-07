Microsoft propustí 4 800 lidí a zásadně překope Xbox. Zbavuje se i známých herních studií

Microsoft oznámil další rozsáhlou vlnu propouštění, která se výrazně dotkne jeho herní divize. O práci přijde celkem 4 800 zaměstnanců, což odpovídá přibližně 2,1 % globální pracovní síly společnosti. Ještě zásadnější změny ale čekají samotný Xbox. Microsoft plánuje zrušit tisíce pracovních míst v herní divizi a osamostatnit několik známých vývojářských studií. Přichází tak další výrazná změna strategie společnosti, která do herního průmyslu během posledních let investovala desítky miliard dolarů.
Americký technologický gigant oznámil, že v rámci nové restrukturalizace zruší celkem 4 800 pracovních míst, což představuje přibližně 2,1 % všech zaměstnanců společnosti po celém světě. Nejvýrazněji se změny dotknou herní divize. Jen v rámci Xboxu má zaniknout přibližně 3 200 pracovních míst, přičemž prvních 1 600 zaměstnanců dostalo výpověď již v pondělí. Součástí reorganizace budou také výrazné změny v portfoliu vývojářských studií, která Microsoft během posledních let získal.
Desítky miliard dolarů zatím Xboxu nepomohly porazit konkurenci
Rozsáhlá restrukturalizace přichází po letech masivních investic do herního průmyslu. Microsoft utratil desítky miliard dolarů za rozšiřování Xboxu a nákup vývojářských společností, přičemž zdaleka největší transakcí byla akvizice Activision Blizzard za přibližně 69 miliard dolarů. Šlo o jednu z největších akvizic v historii technologického a herního průmyslu, ani tato obrovská investice ale zatím nedokázala zásadně změnit postavení Xboxu na trhu herních konzolí.
Microsoft se stále snaží snížit náskok konkurenčního PlayStationu od Sony a konzolí společnosti Nintendo. Slabší poptávka po hardwaru a měnící se situace na herním trhu proto vedly vedení společnosti k přehodnocení další strategie. Xbox se postupně vzdaluje tradičnímu modelu, podle kterého měly exkluzivní hry především podporovat prodeje vlastních konzolí.
Microsoft v posledních letech stále častěji vydává své hry také na konkurenčních platformách. Tituly, které byly dříve pevně spojené s Xboxem, se tak objevují například na PlayStationu a dalších zařízeních. Cílem je oslovit výrazně větší počet hráčů a zvýšit příjmy z prodeje her bez ohledu na to, jakou konzoli zákazníci používají. Aktuální restrukturalizace naznačuje, že Microsoft chce v této transformaci pokračovat ještě výrazněji a změnit způsob, jakým celá herní divize funguje.
Známá herní studia se osamostatní
Velké změny čekají několik známých vývojářských studií. Compulsion Games, které stojí za hrou South of Midnight, se má stát nezávislou společností. Stejný osud čeká také Double Fine Productions známé především díky sérii Psychonauts. Obě společnosti tak přestanou být přímou součástí herní divize Microsoftu a budou pokračovat jako samostatná studia.
Microsoft plánuje oddělit rovněž další dvě známé společnosti. Ninja Theory, vývojáři série Senua, a Undead Labs, které pracuje na State of Decay 3, mají být vyčleněny ze současné struktury Xboxu. Cílem má být umožnit studiím další rozvoj jejich nejvýznamnějších herních značek mimo přímou strukturu Microsoftu. Celkem se tak restrukturalizace dotkne nejméně čtyř známých vývojářských společností.
Změny se mohou dotknout také studia Arkane, které stojí například za známou herní sérií Dishonored a v současnosti pracuje na hře Blade založené na postavě z komiksového světa Marvel. Vedení studia zahájilo ve Francii konzultace se zaměstnaneckými odbory, během kterých mají být posouzeny možnosti dalšího fungování společnosti. V tuto chvíli tak není jasné, jaká budoucnost Arkane čeká.
Propouštění přichází v době, kdy Microsoft a další technologičtí giganti investují rekordní částky do rozvoje umělé inteligence. Celkové investice největších technologických společností do AI infrastruktury mají letos překonat 700 miliard dolarů. Firmy budují nová datová centra, nakupují výkonné čipy a rozšiřují své cloudové služby, přičemž samotný Microsoft podle dostupných informací počítá v roce 2026 s výdaji ve výši přibližně 190 miliard dolarů.
Tak obrovské investice vytvářejí tlak na snižování nákladů v dalších částech společnosti. Microsoft přitom již dříve nabídl dobrovolné odchody přibližně 7 % svých amerických zaměstnanců, tedy zhruba 9 000 lidí. Firma zároveň pravidelně upravuje počet zaměstnanců kolem konce svého fiskálního roku, kdy připravuje rozpočty a investiční plány pro následující období.
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Microsoft odmítá, že by zaměstnance nahradila AI
Vedení společnosti odmítá, že by aktuální propouštění bylo přímým důsledkem zavádění umělé inteligence. Personální ředitelka Microsoftu Amy Coleman zaměstnancům sdělila, že rušená pracovní místa nejsou nahrazována systémy AI. Současně ale připustila, že umělá inteligence zásadně mění způsob, jakým se práce uvnitř společnosti vykonává.
Microsoft tak podobně jako další technologické společnosti hledá způsoby, jak zvýšit efektivitu a současně financovat stále dražší vývoj AI infrastruktury. Rostoucí poptávka po umělé inteligenci podporuje cloudovou platformu Azure, budování potřebných datových center ale zároveň stojí obrovské množství peněz a vytváří tlak na finanční výsledky společnosti. Akcie Microsoftu po oznámení změn klesly přibližně o 1,4 %. Mnohem výraznější je ale vývoj od začátku roku. Během prvních šesti měsíců roku 2026 ztratily akcie společnosti téměř 23 %, což představuje jejich nejhorší první polovinu roku od roku 2022. Investoři stále více sledují, zda se obrovské výdaje na umělou inteligenci dokážou proměnit v dostatečně rychlý růst příjmů.
Analytici upozorňují, že samotné snižování počtu zaměstnanců pravděpodobně nebude tím, co zásadně změní pohled investorů na Microsoft. Mnohem důležitější bude schopnost společnosti ukázat, že příjmy plynoucí z AI rostou rychleji než náklady na datová centra, výpočetní infrastrukturu a další technologie potřebné pro její provoz.
Xbox čeká jedna z největších změn posledních let
Oznámená restrukturalizace ukazuje, že Microsoft není spokojený se současným fungováním své herní divize. Ani nákup Activision Blizzard a další mnohamiliardové investice zatím nedokázaly výrazně změnit postavení Xboxu vůči konkurenci. Společnost proto omezuje počet zaměstnanců, mění strukturu vývojářských studií a stále více se soustředí na prodej svých her napříč různými platformami.
Pro hráče může jít o začátek další zásadní transformace Xboxu. Microsoft už evidentně nechce být pouze výrobcem herních konzolí. Snaží se stát jedním z největších poskytovatelů herního obsahu a služeb bez ohledu na to, na jakém zařízení zákazníci hrají. Zda tato strategie dokáže ospravedlnit desítky miliard dolarů investovaných do herního průmyslu, ukážou až následující roky.