Apple tiše koupil další startup. Tentokrát chce vývojářům výrazně usnadnit hledání chyb

Apple pokračuje v rozšiřování svého technologického portfolia. Tentokrát si však neposvítil na firmu zaměřenou na umělou inteligenci nebo hardware, ale na startup SigScalr, který stojí za open-source platformou SigLens. Ta vývojářům pomáhá analyzovat obrovské množství dat, vyhledávat chyby v aplikacích a sledovat jejich chování v reálném čase.
Informace o akvizici se na veřejnost dostala díky pravidelnému oznámení zveřejněnému Evropskou komisí. Ta podle pravidel aktu o digitálních trzích (DMA) zveřejňuje podobné transakce velkých technologických společností s několikaměsíčním odstupem. Samotná akvizice přitom proběhla už letos v březnu. Apple získal část aktiv společnosti SigScalr a zároveň nabídl pracovní místa některým jejím zaměstnancům.
Co vlastně SigLens umí?
SigLens je nástroj určený především vývojářům a správcům rozsáhlých systémů. Dokáže v reálném čase shromažďovat, prohledávat a analyzovat systémové logy, metriky i další diagnostická data z aplikací a serverů. Díky tomu je možné mnohem rychleji odhalovat chyby, hledat příčiny pádů aplikací nebo sledovat výkon jednotlivých služeb. Startup své řešení prezentoval jako rychlejší a výrazně levnější alternativu ke známým platformám typu Splunk, Datadog nebo Elasticsearch. Po dokončení akvizice navíc došlo k vypnutí webových stránek SigScalru a repozitář projektu SigLens na GitHubu byl archivován pouze pro čtení, což naznačuje, že další vývoj už bude probíhat pod hlavičkou Applu.
Jak přesně chce Apple získanou technologii využít, zatím neprozradil. Nabízí se však hned několik možností. SigLens by mohl pomoci při vývoji interních systémů Applu, zrychlit odhalování chyb v cloudových službách, jako jsou iCloud nebo Apple Intelligence, nebo usnadnit testování budoucích verzí iOS, macOS či dalších operačních systémů. Přestože nejde o akvizici, která by byla na první pohled vidět běžným uživatelům, právě podobné technologie často stojí za vyšší stabilitou a spolehlivostí produktů, které používáme každý den.