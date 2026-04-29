Tohle se nečekalo. Bývalý šéf AI v Applu končí u startupu

John Giannandrea, který ještě nedávno šéfoval divizi umělé inteligence v Applu, má po svém prosincovém odchodu domluvené nové místo. Podle reportéra Alexe Konrada z webu Upstarts Media míří bývalý šéf projektů jako Apple Intelligence či Siri do britského vědeckého startupu CuspAI.
Fotogalerie
Lov talentů pro americkou pobočku
V londýnské společnosti se sídlem v Cambridge bude působit jako poradce na částečný úvazek. Jeho hlavním úkolem je pomoci s vybudováním nové pobočky přímo v kalifornské Bay Area a přilákat do ní ty nejlepší experty na umělou inteligenci. Podle zdrojů se ale neplánuje upsat pouze jedné jediné společnosti. Svůj čas chce rozdělit mezi konzultace pro několik různých startupů.
Když Giannandrea před lety přicházel z pozice šéfa AI v Googlu, byl to pro Tima Cooka obrovský personální triumf. Zpětně je však jeho působení v Applu často hodnoceno jako katastrofální. Právě pod jeho vedením Apple v integraci umělé inteligence výrazně zaspal a byl donucen spolehnout se na technologie od Googlu, aby letos vůbec mohl nasadit chytřejší funkce.
Dle mého je přesun do role poradce pro začínající společnosti logickým krokem. Giannandrea má obrovské know-how a kontakty, které menším projektům raketově pomohou. I když je třeba říct, že tlak na dodání bezchybné AI v nejpřísnější korporaci světa už na něj bylo zjevně příliš velké sousto.