Apple otevře jednu z exkluzivních funkcí AirPods. Profitovat z ní budou i zařízení od Mety

Apple připravuje změnu, která potěší všechny uživatele kombinující iPhone se zařízeními od jiných výrobců. Společnost totiž pracuje na nové technologii, díky níž bude možné chytré brýle Ray-Ban Meta nebo headsety Meta Quest párovat napříč všemi Apple zařízeními stejně jednoduše, jako dnes fungují AirPods či Apple Watch. Vyplývá to z nových dokumentů zveřejněných Applem v rámci evropského Aktu o digitálních trzích (DMA).
V současnosti mají AirPods oproti většině příslušenství třetích stran jednu velkou výhodu. Jakmile je jednou spárujete s iPhonem, automaticky se objeví i na ostatních zařízeních přihlášených ke stejnému Apple účtu. U zařízení jiných výrobců je ale potřeba celý proces opakovat nebo potvrzovat dalšími kroky. Právě to chce Apple novým API odstranit.
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Reakce na požadavek Mety
Novinka nevzniká náhodou. Meta totiž už loni v říjnu požádala Apple na základě pravidel DMA o zpřístupnění této funkce i pro své produkty. Apple nyní potvrdil, že na řešení skutečně pracuje. Nové API bude využívat šifrované přihlašovací údaje, bezpečnostní klíče i jednorázové schválení uživatelem, takže by nemělo dojít ke snížení úrovně zabezpečení. Podle zveřejněného harmonogramu chce Apple vývoj dokončit během první poloviny roku 2027. Funkce by se následně měla objevit v některé z budoucích aktualizací iOS 27 určených pro uživatele v Evropské unii.
Jde o další krok, kterým Apple otevírá svůj ekosystém kvůli evropské legislativě. Přestože změna možná na první pohled nepůsobí nijak zásadně, v praxi může výrazně zpříjemnit používání příslušenství třetích stran. Pokud vlastníte iPhone a zároveň například brýle Ray-Ban Meta, jejich propojení s dalšími Apple zařízeními by mělo být v budoucnu otázkou několika sekund místo zdlouhavého nastavování.