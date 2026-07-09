Meta chystá revoluční chytré brýle, které budou sledovat vaše okolí na každém kroku

Meta podle nejnovějších informací testuje chytré brýle, které posouvají hranice nositelné elektroniky zase o kus dál. Zatímco současné modely umí pořizovat fotografie, natáčet videa nebo komunikovat s AI na vyžádání, připravovaný prototyp s označením „Super Sensing“ by měl fungovat prakticky nepřetržitě. Jeho úkolem totiž bude zaznamenávat vše, co uživatel během dne vidí a slyší.
Podle dostupných informací budou brýle pomocí kamer a mikrofonů průběžně pořizovat snímky a zaznamenávat okolní dění, přičemž umělá inteligence si pak z těchto dat vytvoří jakousi digitální paměť, díky níž se bude možné kdykoliv zeptat například na to, kde jste nechali klíče, koho jste během dne potkali nebo co zaznělo na konkrétní schůzce. Cílem je proměnit AI v osobního asistenta, který si doslova pamatuje každý okamžik vašeho dne, což dle mého názoru zní extrémně zajímavě vzhledem k tomu, že současně fungují brýle vlastně jen jako doplněk, zatímco nová verze by mohla být skutečný parťák.
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Právě to ale okamžitě vyvolalo obrovské obavy o soukromí. Zatímco dnešní chytré brýle při nahrávání rozsvítí LED diodu upozorňující okolí na aktivní kameru, u režimu Super Sensing se údajně zvažuje, že by indikátor při pasivním sběru dat vůbec nesvítil a lidé ve vašem okolí by tak nemuseli vůbec vědět, že jsou součástí záznamu. Právě tato informace vyvolala mezi odborníky na ochranu soukromí největší vlnu kritiky. Meta se nicméně už teď brání tím, že brýle nemají ukládat kompletní audio ani video záznamy, ale především metadata a informace potřebné pro fungování umělé inteligence. Přesto se objevují otázky, jak budou data chráněna, kdo k nim bude mít přístup a zda je společnost nebude využívat také k dalšímu trénování svých AI modelů. Odpovědi na tyto otázky zatím chybí.
Celá situace je o to zajímavější, že Apple podle dosavadních informací intenzivně pracuje na vlastních chytrých brýlích, které by měly dorazit v příštím roce. Pokud se současné spekulace potvrdí, bude muset kalifornský gigant velmi pečlivě hledat rovnováhu mezi užitečnými AI funkcemi a ochranou soukromí. Právě v této oblasti by totiž mohl proti Metě získat jednu ze svých největších konkurenčních výhod. Času nazbyt však příliš není.