NASA zveřejnila historické záběry Slunce. Tohle je vůbec nejbližší pohled na naši hvězdu, jaký kdy lidstvo získalo

NASA zveřejnila jedny z nejúžasnějších záběrů Slunce, jaké kdy lidstvo vidělo. Pořídila je sonda Parker Solar Probe během svého historicky nejbližšího průletu kolem naší hvězdy, kdy se přiblížila na pouhých 6,1 milionu kilometrů od jejího povrchu. Nikdy předtím se žádná lidská sonda ke Slunci nedostala tak blízko a nikdy předtím jsme jej neviděli z podobné perspektivy.
Záběry zachycují doslova bouřlivé prostředí sluneční koróny, tedy vnější vrstvy atmosféry Slunce. Jsou na nich vidět proudy nabitých částic, takzvaný sluneční vítr, i obrovské výrony plazmatu, které mohou ovlivňovat kosmické počasí v celé Sluneční soustavě. Právě tyto jevy jsou zodpovědné například za polární záře na Zemi, ale také za výpadky satelitů, navigačních systémů nebo elektrických sítí.
Sonda Parker Solar Probe se během rekordního průletu pohybovala rychlostí přes 690 tisíc kilometrů za hodinu, čímž se stala nejrychlejším objektem, jaký kdy lidstvo vytvořilo. Přestože se dostala do prostředí s teplotami dosahujícími milionů stupňů Celsia, díky speciálnímu uhlíkovému tepelnému štítu zůstaly její vědecké přístroje uvnitř v bezpečí a mohly pokračovat ve sběru dat.
Nové snímky nejsou jen působivou podívanou. Vědcům pomohou lépe pochopit, jak vzniká sluneční vítr, proč je koróna mnohonásobně teplejší než samotný povrch Slunce nebo jak vznikají erupce, které mohou ovlivňovat život na Zemi. Jde o otázky, na které se astronomové snaží najít odpověď už desítky let.
Mise Parker Solar Probe přitom zdaleka nekončí. Sonda bude i nadále pokračovat v dalších průletech kolem Slunce a sbírat data z míst, kam se zatím žádná jiná kosmická mise nedostala. Je tak velmi pravděpodobné, že nás v příštích měsících čekají další fascinující objevy i záběry, které znovu posunou naše poznání nejbližší hvězdy o pořádný kus dál.