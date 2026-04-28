NASA vám ukáže vaše jméno složené ze satelitních snímků

NASA má satelitní snímky celé planety a s chytrám algoritmem vytvořila něco, co nikdo jiný na světě nenabízí. Pokud totiž na stránce Your name in Landsat, kterou provozuje přímo NASA zadáte své jméno, zobrazí se vám pomocí satelitních snímků. Algoritmus vyhledá místa, kde přírodní útvary jako jsou řeky, hory, lesy nebo cokoli dalšího tvoří písmena ze kterých se skládá vaše jméno a okamžitě vám je zobrazí. Navíc máte možnost si obrázek zdarma stáhnout ve vysokém rozlišení a také po najetí na jednotlivá písmena zjistíte souřadnice GPS a místo, kde se útvar nachází.
Samozřejmě zadat můžete nejen jméno, ale například název své firmy a můžete si tak udělat poměrně zajímavou a netradiční dekoraci do kanceláře nebo jako pozadí na firemní počítače. Pokud se vám na první pokus nebude líbit to co vidíte, stačí proces zopakovat a uvidíte další snímky.