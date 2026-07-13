Co se to děje? Apple tlumí výrobu nejlepšího iPhone loňska

Zdá se, že Apple začíná být před letošním podzimním představením iPhonů opatrnější. Podle nejnovějších informací z Asie totiž firma snížila svůj odhad poptávky po řadě iPhone 17 a upravila i objednávky komponent u dodavatelů. Důvodem mají být rostoucí výrobní náklady i nejistota kolem zájmu zákazníků o nové modely. I tak ale může být tento krok pro leckoho zarážející vzhledem k tomu, že je základní iPhone 17 označován za nejlepší iPhone loňska vzhledem k jeho funkcím i přívětivé ceně.
Podle známého čínského leakera Instant Digital Apple původně počítal s výrobou přibližně 106 milionů kusů řady iPhone 17 do konce roku. Nově má však cíl klesnout na zhruba 89 milionů zařízení, což představuje pokles přibližně o 16 %. Úprava se má týkat celé produktové řady, nikoliv pouze jednoho konkrétního modelu. Za změnou údajně stojí hned několik faktorů. Tím největším jsou stále rostoucí ceny komponent, zejména pamětí a dalších klíčových součástek, které mají letos výrazně prodražit výrobu nových iPhonů. Apple navíc podle všeho nechce riskovat, že vyrobí více telefonů, než kolik se nakonec prodá. Právě proto raději sází na konzervativnější odhad a výrobu může v případě vyšší poptávky kdykoliv navýšit.
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Zajímavé je, že nejde o první podobnou zprávu z posledních dnů. Už dříve se objevily informace o tom, že Apple upravuje výrobní plány jednotlivých modelů podle očekávaného zájmu zákazníků. Zdá se tak, že letošní generace iPhonů bude z pohledu výroby výrazně opatrnější než v minulých letech.
Samozřejmě je potřeba připomenout, že jde zatím pouze o zákulisní informace a Apple podobné údaje nikdy oficiálně nekomentuje. Pokud se ale úniky potvrdí, ukazuje to, že ani kalifornský gigant si letos není úspěchem nové generace iPhonů úplně jistý. Definitivní odpověď přinese až jejich podzimní premiéra a následný zájem zákazníků.