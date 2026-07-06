Tento iPhone 17 Pro Max nikdo 250 let neuvidí, skončil v časové kapsli USA!

Amerika oslavila 250 let od svého vzniku skutečně symbolickým způsobem. Do oficiální časové kapsle America250 byl uložen také iPhone 17 Pro Max v barvě Cosmic Orange, který má zůstat uzavřený až do roku 2276. Pokud vše půjde podle plánu, lidé budoucnosti jej uvidí při oslavách 500. výročí Spojených států. Časové kapsle mají jednoduchý, ale fascinující účel. Ukázat budoucím generacím, jak vypadal svět v době, kdy byla kapsle uzavřena. V případě americké kapsle připravené k 250. výročí Spojených států jde o mimořádně ambiciózní projekt. Uložena byla 4. července 2026 ve Filadelfii, tedy na místě úzce spojeném se vznikem Spojených států, a znovu otevřena má být až 4. července 2276.
iPhone jako symbol roku 2026
Mezi předměty, které mají lidem za 250 let přiblížit současnou dobu, se objevil také iPhone 17 Pro Max. Konkrétně jde o variantu v barvě Cosmic Orange, tedy jednu z nejvýraznějších verzí současného vlajkového modelu Applu. Volba iPhonu dává smysl. Smartphone dnes není jen telefonem, ale prakticky centrem každodenního života. Slouží ke komunikaci, práci, placení, focení, navigaci, zábavě i správě osobních dat. Právě proto může být pro budoucí generace mimořádně zajímavý. Stejně jako dnes obdivujeme staré dopisy, první fotoaparáty nebo původní počítače, mohou lidé v roce 2276 zkoumat iPhone jako předmět, který definoval digitální éru začátku 21. století.
Vydrží iPhone do roku 2276?
Technicky vzato je velmi nepravděpodobné, že by byl iPhone po 250 letech normálně funkční. Největším problémem bude baterie, která má oproti zbytku zařízení výrazně omezenou životnost. I pokud bude telefon uložen v ideálních podmínkách, lithium-iontový akumulátor po tak dlouhé době téměř jistě selže. To však neznamená, že bude zařízení bezcenné. Budoucí inženýři mohou zkoumat jeho konstrukci, použité materiály, fotoaparáty, čipy, displej nebo paměťové moduly. Pokud se data v úložišti zachovají alespoň částečně, není vyloučené, že je jednou půjde obnovit technologiemi, které si dnes neumíme ani představit.
Časová kapsle America250 neobsahuje pouze iPhone. Uvnitř jsou také předměty a dokumenty ze všech 50 amerických států, Washingtonu, D.C. a pěti amerických teritorií. Cílem je vytvořit co nejširší obraz života v roce 2026, od kultury a historie přes technologie až po osobní vzkazy budoucím generacím. Zařazení iPhonu mezi tyto artefakty je přitom velmi výmluvné. Ukazuje, jak silně se mobilní technologie staly součástí běžného života. Pro člověka v roce 2026 je smartphone naprosto samozřejmý. Pro člověka v roce 2276 ale může jít o fascinující historický artefakt, podobně jako je pro nás dnes telegraf, první rádio nebo původní Macintosh.
Apple tak získal nečekané místo v historii
Apple se tímto krokem dostal do velmi zajímavé pozice. iPhone 17 Pro Max se nestal pouze dalším prodávaným modelem v dlouhé řadě iPhonů, ale také oficiální součástí americké časové kapsle. Jinými slovy, byl vybrán jako jeden z předmětů, které mají jednou reprezentovat technologickou úroveň a každodenní život současné generace. Až bude kapsle v roce 2276 otevřena, je možné, že iPhone už nebude připomínat nic, co budou lidé tehdy používat. Možná budou zařízení úplně neviditelná, zabudovaná do těla, ovládaná myšlenkami nebo nahrazená technologií, kterou si dnes nedokážeme představit. O to zajímavější pro ně může být pohled na zařízení, které v roce 2026 nosily miliardy lidí každý den v kapse.
Na první pohled jde „jen“ o telefon uložený do kovové schránky. Ve skutečnosti je ale iPhone 17 Pro Max v časové kapsli symbolem celé jedné éry. Éry, kdy se svět přesunul do mobilních zařízení, kdy se fotografie, zprávy, platby, práce i zábava spojily do jednoho malého skleněného obdélníku. Jestli bude telefon v roce 2276 fungovat, je téměř jistě zbytečné řešit. Mnohem důležitější je, že budoucím generacím připomene, jak vypadal technologický svět v roce 2026. A pokud se někomu za 250 let podaří z tohoto iPhonu přečíst alespoň část dat, může jít o jeden z nejzajímavějších digitálních pohledů do naší současnosti.