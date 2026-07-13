Apple chystá kvůli EU novou Apple Pencil, přinese tuto příjemnou změnu

Apple podle všeho nezapomíná ani na své stylusy. Podle nejnovějších informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž pracuje hned na dvou nových modelech Apple Pencil, které by měly dorazit společně s novou generací iPadů Pro už v příštím roce. Pokud se informace potvrdí, dočká se aktualizace jak základní Apple Pencil s USB-C, tak i prémiová Apple Pencil Pro.
Přestože Gurman zatím neprozradil konkrétní novinky, očekává se, že Apple bude reagovat mimo jiné na nová pravidla Evropské unie týkající se snadnější výměny baterií v elektronice. Právě to by mohlo znamenat změny v konstrukci Apple Pencil, která dnes při opotřebení baterie prakticky není opravitelná. Zda se Apple vydá cestou snadnější výměny baterie, nebo zvolí jiné řešení, zatím není jasné.
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Novinky mohou dorazit společně s iPady Pro
Nové Apple Pencil mají podle dostupných informací dorazit společně s příští generací iPadů Pro, kterou Apple plánuje uvést na trh během jara 2027. Samotné tablety by přitom neměly projít výraznější proměnou designu a hlavní změny se mají odehrát především pod kapotou.
Apple Pencil Pro byla představena teprve loni a přinesla funkce jako stisknutí těla pera, haptickou odezvu nebo podporu otáčení hrotu. Základní Apple Pencil s USB-C pak slouží jako cenově dostupnější alternativa bez pokročilých funkcí. Právě proto bude zajímavé sledovat, jaké novinky Apple pro obě varianty připraví a zda se rozdíly mezi nimi ještě více prohloubí.