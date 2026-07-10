Netflix hledá cestu, jak udržet diváky. Pomoci mají živé kanály i balíčky služeb

Netflix je sice stále největší streamovací službou na světě, podle nejnovějších informací ale řeší problém, který by ještě před pár lety čekal jen málokdo. Vedení společnosti totiž údajně stále více trápí klesající zapojení uživatelů, tedy čas, který lidé na platformě skutečně tráví. Právě proto nyní hledá nové způsoby, jak diváky přimět sledovat obsah častěji a déle.
Jedním z nápadů jsou takzvané živé televizní kanály. Místo nekonečného vybírání filmu či seriálu by si uživatel jednoduše zapnul kanál, na kterém by nepřetržitě běžel připravený program. Podobný model už dnes využívají například služby Pluto TV nebo Tubi, do jisté míry pak i HBO a podle Netflixu by mohl oslovit uživatele, kteří nechtějí pokaždé přemýšlet nad tím, co si pustit.
Další možností jsou balíčky předplatného s konkurenčními streamovacími službami. Podle informací deníku The Wall Street Journal Netflix zvažuje, že by své předplatné nabízel společně s dalšími platformami, podobně jako to dnes umožňuje například Apple TV nebo Prime Video. Uživatel by tak mohl platit jednu částku a získat přístup k více službám najednou.
Apple už touto cestou jde
Celá situace je přitom o to zajímavější, že Apple má podobné řešení k dispozici už řadu let. Aplikace Apple TV totiž dokáže na jednom místě sdružovat obsah z různých streamovacích služeb, sledovat rozkoukané pořady a doporučovat nový obsah. Jedinou výraznou výjimkou je právě Netflix, který dlouhodobě odmítá hlubší integraci do ekosystému Applu a chce, aby uživatelé sledovali obsah výhradně přes jeho vlastní aplikaci.
V tuto chvíli je samozřejmě otázkou, zda Netflix nakonec skutečně vsadí na živé kanály nebo balíčky služeb. Jisté ale je, že boj streamovacích gigantů vstupuje do další fáze. Už totiž nejde jen o to, kdo nabídne nejlepší seriály, ale také o to, kdo si dokáže diváky udržet co nejdéle. Osobně si však myslím, že ve výsledku nemusí ani výše uvedené nápady na změny přinést kýžené ovoce vzhledem k tomu, že se společnost neustále mění a to, jak lidé „fungovali“ před rokem už nyní zkrátka platit nemusí. Obsahu, který máme kolem sebe ke konzumaci, je totiž čím dál tím víc, což se projevuje mimo jiné i na ztrátě pozornosti a zájmu.