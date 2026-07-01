Netflix znovu přitvrzuje proti sdílení účtů. Zavádí další omezení

Netflix pokračuje v boji proti sdílení účtů. Poté, co před několika lety zavedl omezení používání jednoho účtu mimo domácnost a možnost připlatit si za dalšího člena, přichází nyní s dalším krokem. Nově totiž začne vyžadovat, aby měl každý profil na účtu přiřazenou vlastní e-mailovou adresu. Přestože společnost změnu prezentuje jako vylepšení uživatelského komfortu, řada uživatelů je přesvědčena, že skutečným cílem je opět zpřísnění kontroly nad sdílením účtů.
Každý profil bude mít vlastní e-mail
Nové pravidlo se začalo zavádět postupně už v polovině června. Vybraným uživatelům se při spuštění Netflixu zobrazila výzva k propojení jejich profilu s unikátní e-mailovou adresou. Díky tomu bude možné přihlašovat se přímo ke konkrétnímu profilu, jednodušeji obnovit přístup k účtu nebo dostávat vlastní ověřovací kódy a personalizovaná doporučení. Dětských profilů se zatím změna netýká.
Oficiálně tedy jde o funkci, která má používání služby usnadnit. Mnoho uživatelů ale upozorňuje na to, že Netflix podobnými kroky postupně získává lepší přehled o tom, kdo jednotlivé profily skutečně používá. A právě to může v budoucnu usnadnit další zpřísňování pravidel pro sdílení účtů.
Další krok v dlouhodobé strategii
Netflix začal proti sdílení hesel bojovat už v roce 2022 a o rok později zavedl systém, který umožňuje používat jeden účet pouze v rámci jedné domácnosti. Lidé žijící jinde si mohou účet sdílet jen prostřednictvím placeného „extra člena“. Nový požadavek na vlastní e-mail u každého profilu tak zapadá do dlouhodobé strategie společnosti, která se snaží mít větší kontrolu nad tím, kdo její službu skutečně využívá.
Na sociálních sítích se už sice objevily různé návody, jak nové opatření obejít – například pomocí e-mailových aliasů v Gmailu – není ale jasné, zda budou fungovat dlouhodobě. Jisté je zatím jen to, že Netflix ve zpřísňování pravidel nepolevuje a dá se očekávat, že podobných změn bude v budoucnu přibývat. S trochou nadsázky se mi však chce říci, že si to teď už docela může dovolit. Prvotní vlna nevole, kdy byl Netflix za zákaz sdílení tvrdě kritizován, je totiž dávno pryč.