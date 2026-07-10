Apple překvapil. Jen pár hodin po zablokování obnovy starých iPhonů vše otočil

Pokud jste včera večer četli náš článek o tom, že Apple definitivně ukončil možnost přeinstalace systému u několika starších iPhonů a iPadů, máme pro vás překvapivou aktualizaci. Kalifornský gigant totiž své rozhodnutí zcela nečekaně změnil a možnost obnovy dotčených zařízení opět obnovil.
Ještě během včerejšího dne Apple přestal podepisovat firmware pro několik historických zařízení v čele s iPhonem 5c, iPhonem 4s, prvním iPadem Air nebo iPadem mini. Prakticky to znamenalo, že jejich majitelé už nemohli zařízení přes Finder či iTunes obnovit nebo znovu nainstalovat systém. Šlo o poměrně překvapivý krok, protože tím Apple definitivně uzavřel jednu z posledních možností, jak tato zařízení udržet při životě.
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Jenže dlouho to nevydrželo. Jen pár hodin poté, co Apple podepisování ukončil, totiž začal firmware znovu podepisovat, a možnost obnovy je tak opět k dispozici. Společnost zatím nevysvětlila, proč ke změně došlo. Nabízí se ale dvě možnosti – buď šlo o technickou chybu, nebo Apple narazil na problém, který by mohl uživatelům starších zařízení způsobit komplikace, a proto celý krok raději dočasně stáhl.
V tuto chvíli tak mohou majitelé dotčených iPhonů a iPadů znovu provádět obnovu systému stejně jako dříve. Není ale vůbec jisté, jak dlouho tento stav vydrží. Pokud Apple původní plán pouze odložil, může možnost přeinstalace kdykoliv v budoucnu znovu vypnout – tentokrát už možná definitivně. Proto máte-li s vaším starším zařízením problém se softwarem, doporučujeme jej raději přeinstalovat co nejrychleji, ať se do tohoto nově otevřeného „okna“ stihnete dostat. Osobně si sice myslím, že šlo ze strany Applu jen o chybu a že se podepisovat starší software bude i nadále, ruku do ohně za to ale samozřejmě dát nelze.