Apple znenadání zařízl řadu starých iPhonů a iPadů. Pokud v nich selže software, už je neobnovíte

Apple pokračuje v úklidu starých systémů a technologií. Tentokrát se rozhodl definitivně ukončit možnost obnovy několika historických iPhonů a iPadů přes své servery, což jinými slovy znamená, že u nich už nebude možné provést standardní reinstalaci systému pomocí oficiálního firmwaru. Změna se týká především zařízení starých více než deset let a běžných uživatelů se tak prakticky nijak nedotkne.
Konkrétně Apple přestal podepisovat firmware pro zařízení, jako jsou iPhone 5c, iPad 4 nebo první generace iPadu Air. Jakmile firma přestane danou verzi systému podepisovat, není už možné zařízení klasickým způsobem obnovit přes Finder, iTunes ani specializované servisní nástroje. Pokud se takové zařízení dostane do režimu obnovy nebo dojde k poškození systému, jeho zprovoznění bude výrazně komplikovanější a v některých případech prakticky nemožné.
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Důvod je poměrně jednoduchý. Apple dlouhodobě udržuje možnost obnovy jen u novějších zařízení a starší produkty postupně vyřazuje ze své infrastruktury. Tím snižuje nároky na správu zastaralého softwaru a zároveň omezuje možnost zneužití historických verzí systému, které už řadu let nedostávají bezpečnostní opravy. Majitelé těchto zařízení ale nemusejí propadat panice. Pokud jejich iPhone nebo iPad funguje, budou jej moci používat i nadále stejně jako doposud. Změna se projeví až ve chvíli, kdy bude potřeba zařízení kompletně obnovit nebo přeinstalovat systém. Právě tehdy už mohou narazit na nepříjemné omezení.
Ukončení podepisování starších systémů je nicméně další připomínka toho, že ani software nemá neomezenou životnost. Přestože iPhone 5c nebo první iPad Air patřily svého času mezi velmi populární produkty, dnes už jsou z pohledu Applu dávnou historií. Firma se tak soustředí především na podporu moderních zařízení, zatímco ta nejstarší postupně definitivně odcházejí do technologického důchodu.