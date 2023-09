iPhone 5C slaví výročí: Připomeňte si pestrobarevný iPhone, který byl milován i nenáviděn

Před deseti lety, tedy 10. září roku 2013, uvedla společnost Apple na trh svůj iPhone 5C. Jednalo se o čerstvý přírůstek do rodiny „pětkových“ iPhonů, od svých sourozenců řady 5 se ale tento konkrétní model mírně lišil. Pojďme si jej společně připomenout v dnešním článku.

Zatímco iPhone 5S a iPhone 5 se vyznačovaly kombinací hliníku a skla, v případě iPhonu 5C se společnost Apple rozhodla použít polykarbonát. iPhone 5C byl rovněž dostupný hned v pěti barevných – velmi barevných – provedeních, a to v zelené, modré, růžové, žluté a bílé barvě. Na iPhonu 5C běžel operační systém iOS 7, telefon byl osazen čipem Apple A6 a nabízel 1GB RAM. Jeho hmotnost činila 132 gramů, k dostání byl ve variantách s 8GB, 16Gb a 32GB úložiště, a byl opatřen zadním 8MP fotoaparátem se schopností natáčet videa ve full HD. Úhlopříčka displeje iPhonu 5C činila 4″.

V dnešní době je pro většinu uživatelů iPhone 5C samozřejmě z velké části nepoužitelný, a to nejen kvůli neaktuálnímu softwaru, ale také kvůli pochopitelným nedostatkům, co se týče plynulosti a rychlosti chodu. Bez ohledu na to na tento model řada lidí dodnes vzpomíná s láskou. Pokud byste si chtěli iPhone 5C připomenout opravdu stylově, máme pro vás dobrou zprávu – společnost Grid vydala pro zaryté fanoušky Applu speciální edici nástěnných dekorací, připomínajících ikonický iPhone 5C. Za 139 dolarů namísto původních 169 si můžete domů pořídit stylovou dekoraci v podobě zarámovaného iPhonu 5C včetně informací a interních komponent. Grid nabízí dopravu do celého světa a zboží je dárkově zabalené, dekoraci tedy můžete někomu věnovat coby stylový dárek.

Zarámovaný iPhone 5C můžete zakoupit zde.