Rychlost až 2 Gbit/s i v místech bez kvalitního připojení. T-Mobile rozšiřuje optickou síť po celé ČR

T-Mobile se dnes skrze tiskovou zprávu pochlubil tím, že získal významnou podporu z dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu zaměřeného na rozšiřování vysokorychlostního internetu v místech, kde je jeho budování technicky složité nebo ekonomicky náročné. Díky schváleným projektům v hodnotě 1,325 miliardy korun přivede operátor optické připojení do dalších částí České republiky a zpřístupní jej přibližně 14 tisícům domácností.
Nové optické přípojky vzniknou především v lokalitách, které jsou dnes označovány jako takzvaná bílá místa – tedy oblasti s nedostatečným pokrytím vysokorychlostním internetem. Výstavba se zaměří například na Karlovarsko, Trutnovsko, Pardubicko, Šumpersko, Ostravsko, Brněnsko nebo východ republiky. Všechny projekty mají být dokončeny nejpozději do poloviny roku 2029.
Internet až 2 Gbit/s i tam, kde dosud chyběl
Cílem programu je zajistit obyvatelům dosud nepokrytých oblastí moderní optickou infrastrukturu splňující parametry sítí VHCN (Very High Capacity Networks). Nově budované přípojky nabídnou rychlost až 2 Gbit/s, což představuje dostatečnou rezervu nejen pro běžné surfování po internetu, ale také pro streamování videa ve vysokém rozlišení, práci z domova, online výuku nebo provoz chytré domácnosti.
Dotace může pokrýt až 85 % uznatelných nákladů na výstavbu. Podporovány jsou přitom pouze lokality, kde dnes obdobná infrastruktura chybí a její komerční výstavba by byla bez veřejné podpory jen obtížně realizovatelná.
„Během posledních let jsme při rozšiřování gigabitové infrastruktury zpřístupnili vysokorychlostní internet už více než 1,4 milionu domácnostem v městech a obcích po celé republice. S přispěním dotace můžeme pokračovat v pokrývání bílých míst i tam, kde je budování potřebné infrastruktury velmi nákladné, a proto zde domácnosti zatím možnost vysokorychlostního připojení nemají,“ říká Carlos Fernandes, technologický ředitel T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom.
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T-Mobile pokračuje v rozsáhlých investicích
Optická síť T-Mobilu je dnes dostupná už ve více než 900 městech a obcích po celé České republice. Operátor přitom pokračuje v dalším rozšiřování infrastruktury i modernizaci své sítě. Jen během roku 2025 investoval do rozvoje technologií více než čtyři miliardy korun. Více informací o projektech financovaných z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) najdete na této stránce.