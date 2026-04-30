 T-Mobile sjednocuje tarify, zákazníci získají aktuální tarify Next

T-Mobile sjednocuje své tarifní portfolio do zákazníky nejoblíbenější řady Next. Důvodem je zjednodušování a zpřehlednění nabídky služeb, které je součástí dlouhodobé firemní strategie. Zákazníci se staršími typy tarifů budou postupně převedeni na modernější řadu Next, uvedenou na trh v roce 2024. Z dat operátora vychází, že uživatelé těchto tarifů jsou se službami více spokojeni a nabídka lépe odpovídá jejich digitálním potřebám a očekáváním.
Postupná optimalizace a zjednodušování tarifního portfolia pomůže operátorovi uvolnit kapacity v interních systémech, zajistit kontinuitu služeb a také se soustředit na stále důležitější bezpečnostní hlediska. Převod na modernější tarify řady Next bude probíhat ve vlnách podle fakturačních cyklů a začne letos v polovině května. Týkat se bude i živnostníků a malých firem. V souvislosti s převodem na modernější řadu tarifů dojde ke změnám cen v řádu desetikorun (viz příklad níže), každý zákazník ale získá navíc dle typu tarifní řady i možnost konkrétních výhod (např. Security, více dat, vyšší rychlosti nebo neomezené datování o víkendu).
„Sjednocení tarifního portfolia je příležitost, jak zajistit všem zákazníkům přístup k aktuální nabídce našich služeb i například větší ochranu. Řada Next vznikla s ohledem na to, co uživatelé od mobilního tarifu skutečně očekávají – dostatek dat a bezpečnost, která funguje bez starostí s nastavením či aktualizacemi,“ říká Petar Babić, obchodní ředitel segmentu rezidentních zákazníků T-Mobile Czech Republic.
Většina zákazníků T-Mobile aktuální tarify Next již používá a podle interních metrik jsou tito uživatelé spokojenější – nabídka totiž přináší řadu konkrétních výhod: součástí tarifů je bezpečnostní služba Security, která díky šifrování a souladu s EU standardy přispívá k ochraně uživatelů a na úrovni mobilní sítě blokuje nebezpečné internetové stránky, zvyšuje kyberbezpečnost a pomáhá chránit před podvody. Většina tarifů řady Next také nabízí vyšší rychlosti stahování a větší objemy dat než jejich předchůdci. Tarify Next 8 GB a Next 12 GB navíc zahrnují i neomezený objem dat během víkendů. Stále také platí možnost sloučit si výhodně služby (např. mobilní tarif, internet, TV atd.) v rámci Magenta 1 a získat tak zajímavou úsporu ve výši až 25 %. Na dalších výhodách pro zákazníky se pracuje.
Konkrétní příklad z praxe: např. uživatelé s původním tarifem 6 GB Plus se základní ceníkovou cenou 645 Kč, zaplatí s novým tarifem Next 8 GB dle ceníku 695 Kč. Současně ovšem získají výhody typu více dat, neomezené datové víkendy každý týden nebo Securitu. S programem Magenta 1 mohou např. při sloučení 3 služeb získat slevu 15 % a tarif Next 8 GB je pak přijde na 590,75 Kč měsíčně. Více informací zde.