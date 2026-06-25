Letní nabídka u T-Mobilu: 30 GB dat, nanuky a láhve zdarma na prodejnách a sleva až 10 000 Kč na nové zařízení

T-Mobile od 1. července spouští zajímavou letní nabídku. Zákazníci si budou moci aktivovat extra 30 GB dat. Uživatelé Magenta Moments si užijí léto s krásnými praktickými dárky, které vyzvednou na prodejnách: magentovou lahev a nanuk Magnum, jenž je osvěží v parních letních dnech. Současně operátor nabízí i speciální slevu na telefon nebo jiné zařízení dosahující až 10 000 Kč (čím více služeb zákazník má, tím větší slevy může dosáhnout). Z nabídky nezůstanou stranou ani majitelé předplacených karet. V MAGENTA TV zároveň běží speciální VOD kanál Letní kino.
Letní nabídka startuje 1. července 2026 a platí do 31. srpna. Tarifní zákazníci mohou využít datový balíček Letní data 15 GB. Ten je možné aktivovat dvakrát v období od 1. 7. do 31. 8. 2026, druhý balíček lze zapnout ihned po vyčerpání prvního, není nutné čekat na konec měsíce a platí v ČR i celé EU. Po vyčerpání Letních dat automaticky pokračuje čerpání původních dat z tarifu. Letní data si zákazník aktivuje v aplikaci Můj T-Mobile v sekci Balíčky.
Láhev a nanuk v prodejnách
Uživatelé Magenta Moments si na všech prodejnách operátora mohou vyzvednout dva praktické dárky – magentovou lahev na vodu a nanuk Magnum od Algidy ve dvou příchutích: Classic a Almond. Dárky jsou k dispozici na všech prodejnách T-Mobile od 1. 7. do vyčerpání zásob. Další výhody zahrnou soutěže o nejrůznější zážitky, jako například zájezd v hodnotě 100 000 Kč či výlet pro dva do Florencie.
Vyjma standardních akvizičních nabídek k pevnému internetu (299 Kč/měsíc na prvních šest měsíců) a televizi (199 Kč/měsíc na první půlrok) mohou zákazníci nově v rámci léta získat až 10 000 Kč slevu na nové zařízení. Maximální částka vzniká kombinací 6 000 Kč při prodloužení nebo uzavření smlouvy s tarify Next Neomezeně Premium na dva roky. Dále 2 000 Kč při uzavření dvouleté smlouvy na pevný internet Fiber či Cable od 1Gbit/s a vyšší nebo FWA (100 a 250 Mbit/s) a rovněž 2 000 Kč k tarifu MAGENTA TV M Plus a vyšším. Lze získat i část dotace k mobilnímu tarifu, fixnímu internetu, nebo televizi. Zákazníci si kromě telefonu mohou vybrat i třeba tablet, notebook či televizor.
Majitelé předplacených karet ke standardním odměnám za dobití alespoň 400 Kč nově získají také možnost přikoupit 50 GB dat za 50 Kč. V aplikaci si zároveň v sekci Magenta Moments mohou aktivovat 15 GB dat na dva prodloužené víkendy, tedy na pátek až neděli v červenci a v srpnu. Uživatelé měsíčních datových balíčků 10+5 GB a 20+5 GB v létě získají možnost vyzvednout v aplikaci operátora také bonusových 15 GB dat měsíčně zdarma. V MAGENTA TV současně i letos běží oblíbený VOD kanál Letní kino. Diváci jej naleznou na EPG pozici 19, od tarifu S Plus a vyšších.