Tohle rozhodnutí ovlivní miliony lidí. iPhone už nebude v Evropě nikdy jako dřív

Apple utrpěl další porážku ve svém dlouhodobém sporu s Evropskou unií. Tribunál EU totiž zamítl jeho žalobu proti označení App Storu a iOS za takzvané „gatekeepery“ podle pravidel Digital Markets Act (DMA). To znamená, že Apple bude muset i nadále plnit přísné povinnosti, jejichž cílem je otevřít jeho ekosystém větší konkurenci.
Evropská komise zařadila App Store a iOS mezi takzvané gatekeepery už v roce 2023. Jde o platformy, které mají natolik silné postavení na trhu, že mohou výrazně ovlivňovat přístup vývojářů i uživatelů ke službám. S tímto označením se pojí řada povinností, například umožnit alternativní obchody s aplikacemi, usnadnit propojení konkurenčních služeb nebo zabránit zvýhodňování vlastních aplikací a služeb. Jinými slovy, pokud v současnosti využíváte vedle App Store i jiný obchod s aplikacemi (například ten od Epic Games pro stahování her), jde to díky/kvůli EU a DMA.
Apple se proti tomuto rozhodnutí bránil s tím, že pravidla jsou nepřiměřená a ohrožují bezpečnost i soukromí uživatelů. Tribunál v Lucemburku však jeho argumenty neuznal a žalobu zamítl. Podle soudu mají všechny App Story společnosti Apple stejný účel, tedy propojují vývojáře s uživateli, a proto mohou být považovány za jednu klíčovou platformu podléhající pravidlům DMA.
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Dopad pocítí hlavně Evropa
Rozhodnutí znamená, že Apple bude muset i nadále pokračovat ve změnách, které v Evropské unii zavádí už více než dva roky. Patří mezi ně možnost instalace alternativních obchodů s aplikacemi, využívání jiných platebních systémů nebo větší otevřenost systému iOS vůči konkurenčním službám. Společnost po rozsudku zopakovala, že podle jejího názoru jde DMA nad rámec toho, co je přiměřené, a že některá pravidla mohou oslabit ochranu soukromí i bezpečnost uživatelů. Přesto bude muset rozsudek respektovat, pokud se nerozhodne podat odvolání k, které je možné už jen z právních důvodů.
Pro běžné uživatele mimo Evropskou unii se nic nemění. V zemích EU ale bude Apple i nadále nucen přizpůsobovat iOS i App Store evropské legislativě, což může v budoucnu přinést další změny v tom, jak iPhony fungují. Spor mezi Applem a Bruselem je tak zjevně ještě daleko od svého konce. Dá se však ve výsledku říci, že se vlastně nic moc nemění ani na území EU, protože změny, které tu proběhly, už jsou letité a rozhodnutí soudu znamená vlastně jen to, že je musí Apple ponechat. Za nás v redakci se pak ve výsledku jedná vlastně o docela dobré řešení, jelikož kdo nechce, ten samozřejmě alternativní obchody s aplikacemi využívat nemusí. A kdo chce, ten se skrze ně dokáže dostat k obsahu, který by jinak v App Store z nějakého důvodu neprošel.