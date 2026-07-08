Tohle odkládá úplně každý. Nová funkce z iOS 27 udělá důležitou věc zcela za vás

Apple chystá pro iOS 27 jednu z nejpraktičtějších novinek posledních let. Aplikace Hesla už totiž nebude pouze upozorňovat na slabá nebo uniklá hesla, ale rovnou je za vás dokáže změnit. Pokud vše bude fungovat tak, jak Apple slibuje, půjde o obrovské zjednodušení zabezpečení uživatelských účtů. Troufnu si totiž říci, že nejsem sám, kdo sice o upozornění na uniklá hesla ví, ale nevěnuje jim nějak zásadní pozornost. Automatická změna hesel tedy může ve výsledku znamenat opravdu zásadní skok vpřed v naší digitální bezpečnosti. Pro evropské uživatele tu však je jeden zásadní háček.
Slabá hesla budou minulostí
Dnes aplikace Hesla dokáže rozpoznat, že některé z vašich přihlašovacích údajů nejsou dostatečně bezpečné, byly použity na více webech nebo se objevily v úniku dat. Oprava ale zůstává na uživateli. Ten musí navštívit web, přihlásit se, najít změnu hesla, vygenerovat nové a vše uložit.
Právě tento zdlouhavý proces chce Apple v iOS 27 odstranit. Nová funkce využívající Apple Intelligence zvládne celý postup automaticky. Sama otevře stránku pro změnu hesla, vytvoří nové silné heslo, uloží jej do aplikace Hesla a dokončí celý proces prakticky bez zásahu uživatele. Ten pouze udělí potřebné oprávnění.
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Fungovat bude jen tam, kde ji weby podpoří
Nejde však o kouzlo, které bude fungovat úplně všude. Aby mohl iPhone heslo změnit automaticky, musí daná služba podporovat nový standard pro automatickou změnu hesel. Apple proto vyzývá vývojáře a provozovatele webů, aby tuto možnost implementovali. Pokud podporu konkrétní web nenabídne, bude změna nadále probíhat klasickým způsobem. Na podporovaných službách ale může novinka ušetřit desítky minut práce a hlavně výrazně zvýšit bezpečnost uživatelských účtů. Právě odkládání změny hesel totiž bývá jedním z nejčastějších důvodů, proč lidé i po úniku dat používají dál stejné přihlašovací údaje.
Další háček je pak v tom, že je funkce navázaná na výše zmíněnou Apple Intelligence, což může znamenat, že minimálně na území Evropské unie můžeme (a pravděpodobně budeme) po vydání smůlu. Ani ve třetí betě, kterou aktuálně testuji, totiž není po funkci ani vidu ani slechu.
Nová funkce bude součástí aplikace Hesla v iOS 27, ale dorazí také do iPadOS 27 a macOS 27. Apple tak pokračuje ve strategii, kdy chce co nejvíce bezpečnostních úkonů automatizovat a odstranit překážky, kvůli kterým uživatelé často zabezpečení svých účtů zanedbávají. Pokud se novinka mezi webovými službami rychle rozšíří, může jít o jednu z nejpraktičtějších funkcí celého iOS 27. O to víc proto doufám, že se pomyslné ledy hnou a do EU dorazí plná podpora Apple Intelligence co nevidět.