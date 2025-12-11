Toto jsou nejhorší hesla roku 2025! Nepoužíváte je také?

Lidé jsou nepoučitelní. Tak přesně tak to by se dal s trochou nadsázky ve zkratce popsat průzkum společnosti NordVPN, která již dlouhých šest let rok co rok analyzuje ukradená hesla, aby na základě toho zjistila, jaká jsou ve výsledku ta nejhorší. A i letošek ukazuje, že jsou lidé opravdu nepoučitelní, protože neustále používají ta samá „roky propálená“ hesla, která hackeři odhalí bez jakéhokoliv problému.
Letošní analýza vychází z nedávných úniků dat i úložišť na dark webu, přičemž zkoumané období pokrývá čas od září 2024 do září 2025. Výzkumníci zdůrazňují, že pro účely studie nebyla získána ani zakoupena žádná osobní data – pracovalo se pouze s agregovanými statistickými vzorky. Celosvětově nejpoužívanější a tedy i nejpropálenější heslo je klasické „123456“, které následuje „admin“, „12345678“ a „123456789“. Obecně pak lze říci, že právě jednoduché číselné kombinace jsou hlavním kamenem úrazu, jelikož je uživatelé evidentně využívají ve velkém. Co se pak týče České republiky, zde vládne „Heslo1234“ následované „admin“, „123456“, „qwert1234“ či „Automaty123“. Ostatně, mrknout na výčty nejhorších hesel jednotlivých zemí můžete sami zde.