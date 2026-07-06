iPhone 18 dostane více paměti. Apple má jediný důvod

Apple podle známého analytika Ming-Chi Kua chystá u základních modelů iPhone 18 důležitou změnu. Nové iPhony mají dostat 9 GB operační paměti místo současných 8 GB. Nejde přitom o vyšší výkon ve hrách nebo rychlejší multitasking. Hlavním důvodem je Apple Intelligence a stále náročnější funkce umělé inteligence. Podle nejnovějších informací budou iPhone 18 a iPhone 18e vybaveny 9 GB operační paměti. Oproti letošní generaci půjde o navýšení o 1 GB, které má zajistit plynulejší běh funkcí Apple Intelligence i v dalších letech. Apple tím reaguje na rostoucí hardwarové nároky umělé inteligence. Zatímco ještě před několika lety hrála hlavní roli rychlost procesoru, dnes je stále důležitější také velikost operační paměti, protože velké jazykové modely potřebují při běhu uchovávat obrovské množství dat přímo v zařízení.
Vyšší modely mají podle Ming-Chi Kua zachovat 12 GB RAM, které se objeví už v letošní řadě iPhone 17 Pro. To znamená, že iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max i očekávaný skládací iPhone Ultra nabídnou stejnou kapacitu paměti jako jejich předchůdci. Druhá generace iPhonu Air by měla být vybavena rovněž 12 GB RAM. Apple tak bude mít opět dvě výkonnostní úrovně. Základní modely dostanou 9 GB RAM, zatímco prémiové telefony zůstanou na 12 GB.
Některé AI funkce budou stále exkluzivní
Navýšení paměti ale nebude znamenat, že základní iPhone 18 získá všechny funkce Apple Intelligence. Podle dostupných informací budou dvě nové funkce připravované pro iOS 27 vyžadovat minimálně 12 GB RAM. První z nich umožní detailně upravovat hlas Siri včetně jeho tempa nebo míry přirozené expresivity. Druhou novinkou má být výrazně přesnější diktování textu využívající nový lokální AI model běžící přímo v telefonu.
Majitelé iPhonu 18 a iPhonu 18e se tak těchto funkcí pravděpodobně nedočkají. Zůstanou vyhrazeny modelům Pro, Ultra a zřejmě také druhé generaci iPhonu Air. Důvodem těchto omezení je způsob, jakým Apple Intelligence funguje. Stále více funkcí totiž běží přímo v zařízení bez odesílání dat do cloudu. To přináší vyšší soukromí i rychlejší odezvu, zároveň ale výrazně roste potřeba operační paměti. Právě RAM se stává jedním z nejdůležitějších parametrů moderních smartphonů. Zatímco dříve rozhodoval především výkon procesoru, dnes jsou pro lokální AI modely stejně důležité také dostupná paměť a její propustnost.
https://www.letemsvetemapplem.eu/2026/07/01/dalsi-unik-potvrzuje-novou-barvu-iphone-18-pro/
Mohou přijít i vyšší ceny
Změny hardwaru navíc přicházejí v době, kdy jsou paměťové čipy DRAM i úložiště NAND na trhu výrazně dražší než v minulých letech. Důvodem je zvýšená poptávka ze strany výrobců AI serverů i omezené výrobní kapacity. Apple sice zatím ceny iPhonů nezvýšil, analytici ale upozorňují, že situace se může změnit právě s příchodem řady iPhone 18. Některé odhady hovoří o možném zdražení základních modelů o 100 až 200 dolarů oproti letošní generaci.
Ještě před několika lety byly hlavními lákadly nových iPhonů lepší fotoaparáty nebo výkonnější procesory. Dnes se ale stále více ukazuje, že právě operační paměť bude jedním z nejdůležitějších parametrů budoucích telefonů. Apple Intelligence totiž postupně přebírá stále více úloh a nové AI funkce budou vyžadovat stále větší množství paměti. Navýšení na 9 GB u základního iPhonu 18 tak není jen drobným vylepšením specifikací, ale jasným signálem, že Apple připravuje své telefony na další generaci lokální umělé inteligence.