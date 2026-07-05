Jak se iPhone měnil uvnitř? Nová interaktivní stránka ukáže, co se skrývalo „pod kapotou“ všech generací

Design iPhonů zná prakticky každý. Apple své telefony každoročně představuje zvenčí ze všech možných úhlů a změny vzhledu bývají jedním z hlavních marketingových taháků. Jenže mnohem zajímavější příběh se často odehrává uvnitř zařízení, kam běžný uživatel nikdy nenahlédne. Právě na tuto část historie se nyní zaměřil nový interaktivní projekt, který mapuje vývoj vnitřností iPhonů od úplně prvního modelu až po současnost.
Za projektem stojí web sheets.works, který už v minulosti zaujal vizualizacemi historie iPhonů, iPadů nebo dalších technologických produktů. Tentokrát se ale nezaměřuje na vzhled telefonů, nýbrž na jejich skutečné vnitřní uspořádání. Projekt s názvem Inside Every iPhone ukazuje, jak se během devatenácti let měnila konstrukce jednotlivých generací a jak Apple postupně přebíral kontrolu nad stále větší částí hardwaru.
Interaktivní stránka vychází ze skutečných rozborek jednotlivých iPhonů. Nejde sice o úplně všechny varianty, ale o modely, které přinesly zásadní změny v konstrukci nebo použitých součástkách. Vedle klasických generací nechybí například iPhone 5c, první iPhone SE, iPhone 12 mini, iPhone 15 Pro Max nebo letošní iPhone Air, které vždy představovaly nějaký důležitý milník.
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Při procházení jednotlivých telefonů je krásně vidět, jak se Apple postupně odpoutával od závislosti na externích dodavatelích. Zatímco první iPhony byly doslova poskládané z čipů různých výrobců, dnešní modely už ve stále větší míře spoléhají na vlastní technologie. Apple si navrhuje procesory řady A, vlastní Neural Engine, stále více ovládá oblast bezdrátové konektivity a postupně přebírá i další klíčové komponenty. Celá historie tak ukazuje, jak se z firmy skládající zařízení z cizích součástek stal výrobce, který si navrhuje téměř vše sám.
Nechybí ani řada zajímavých detailů o rozmístění jednotlivých komponentů. Stačí pár kliknutí a lze si prohlédnout, kde se nachází baterie, základová deska, fotoaparáty nebo další důležité součásti. Díky tomu je krásně vidět, jak moc se musela konstrukce telefonů měnit s příchodem větších fotoaparátů, nových antén nebo stále výkonnějších čipů.
Velkou předností projektu je také jeho zpracování. Nejde o nudný seznam technických parametrů, ale o velmi povedenou interaktivní prezentaci, která člověka doslova nutí procházet jednotlivé generace jednu po druhé. Ať už vás zajímá historie Applu, nebo jste prostě jen zvědaví, co se skrývalo pod zadním krytem vašeho prvního iPhonu, rozhodně stojí za pár minut vašeho času.
Osobně mě na celé stránce nejvíc bavilo sledovat, jak dramaticky se vnitřní konstrukce telefonů měnila. Zvenku totiž mohou dvě generace působit téměř stejně, uvnitř ale často jde o úplně jiné zařízení. A právě tohle nový projekt ukazuje možná vůbec nejlépe.