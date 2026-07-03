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Unikly první fotografie LEGO busty Doctora Dooma. Fanoušci Marvelu se mají na co těšit

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J. FilipJiří Filip
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Internet zaplavily první fotografie chystaného LEGO setu 76345 Doctor Doom Bust, který vzniká u příležitosti letošního filmu Avengers: Doomsday. A pokud jsou snímky pravé, fanoušci Marvelu se mohou těšit na další velmi povedený sběratelský model, který naváže na letošní busty Iron Mana či Iron Spidera.  Z uniklých fotografií je patrné, že LEGO vsadilo na klasické pojetí Doctora Dooma s charakteristickou zelenou kapucí, kovovou maskou, pláštěm a výraznými rameny brnění. Dominantou modelu je samozřejmě detailně zpracovaná hlava, kterou lze podle všeho natáčet. Nechybí ani ikonický řetěz přes hruď nebo výstavní podstavec se jmenovkou.

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Stejně jako u předchozích Marvel bust bude i tentokrát součástí balení exkluzivní minifigurka. Ta podle uniklých fotografií nabídne velmi povedený potisk těla i nohou a fanoušci si všimli i látkového pláště, který dnes LEGO používá už jen u vybraných sběratelských figurek. Podle informací, které se objevily už dříve, ponese novinka označení 76345 Doctor Doom Bust a nabídne 379 dílků. Model má měřit přibližně 17 centimetrů na výšku a zamířit především na dospělé fanoušky, čemuž odpovídá i označení 18+ na krabici. Z uniklé fotografie balení je navíc patrné, že půjde o výstavní model určený spíše do vitríny než na hraní.

LEGO Doctor Doom 1 LEGO Doctor Doom 1
LEGO Doctor Doom 2 LEGO Doctor Doom 2
LEGO Doctor Doom 3.jpeg LEGO Doctor Doom 3.jpeg
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Načasování vydání rozhodně není náhodné. Doctor Doom bude jednou z hlavních postav očekávaného filmu Avengers: Doomsday, ve kterém si slavného padoucha zahraje Robert Downey Jr. Právě s tímto filmem je nový LEGO set úzce spojován a mnozí fanoušci spekulují, že může částečně napovědět, jak bude Doom ve filmu vypadat. Samozřejmě je ale potřeba brát podobné úvahy s rezervou. Pokud se únik potvrdí, půjde o další velmi zajímavý přírůstek do stále rostoucí řady LEGO bust. A soudě podle prvních reakcí fanoušků má Doctor Doom našlápnuto stát se jedním z nejžádanějších Marvel setů letošního podzimu.

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