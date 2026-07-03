Nejdražší iPhone v historii se blíží. Apple mu přesto bezmezně věří

O prvním skládacím iPhonu se mluví už několik let, dosud se ale předpokládalo, že půjde spíše o okrajový produkt určený pro technologické nadšence. Nejnovější informace však naznačují něco úplně jiného. Apple totiž podle zdrojů z dodavatelského řetězce výrazně navýšil výrobní plány a na první rok má počítat až s 10 miliony kusů připravovaného iPhonu Ultra. Ještě před několika měsíci se přitom hovořilo o výrobě zhruba 7 až 8 milionů zařízení. Pokud se nové informace potvrdí, jde o navýšení přibližně o třetinu. Apple tím podle všeho dává najevo, že skládacímu iPhonu věří mnohem více, než se původně očekávalo.
Cena bude extrémní, přesto Apple věří v úspěch
Optimismus je o to zajímavější, že skládací iPhone rozhodně nebude levnou záležitostí. Analytici z IDC odhadují, že jeho průměrná prodejní cena bude činit okolo 2 500 dolarů, přičemž nejlépe vybavené konfigurace se mohou dostat až na hranici 3 000 dolarů. Pokud by se tyto odhady potvrdily, šlo by suverénně o nejdražší iPhone v historii. Přitom třeba pro mě a mnoho lidí z mého okolí se jedná sice o zajímavý, avšak svým způsobem nepoužitelný typ telefonu, jelikož velkou plochu pro zobrazování obsahu nepotřebuji, zato však ocením komplexní fotoaparát, který se ale u iPhone Ultra nedostaví. Dle všeho totiž nabídne na zádech „jen“ širokoúhlý a ultraširokoúhlý foťák na zádech, což je oproti Pro modelu s teleobjektivem prostě málo.
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Apple přesto zřejmě věří, že zákazníci budou ochotni si za novinku připlatit. Ostatně podobnou strategii zvolil už v minulosti u Apple Watch Ultra, Vision Pro nebo nejvýkonnějších Maců. Namísto boje o co nejnižší cenu se soustředí na prémiový segment, kde tradičně dosahuje nejvyšších marží. Podle stejné zprávy mají dodavatelé letos vyrobit také přibližně 70 milionů kusů iPhonů 18 Pro a 18 Pro Max. Celkový objem objednávek nových iPhonů pro druhou polovinu roku se tak má pohybovat okolo 80 až 85 milionů kusů, což ukazuje, že Apple očekává velmi silnou poptávku napříč celou novou generací.
Samozřejmě je potřeba připomenout, že jde stále o zákulisní informace a Apple je tradičně nijak nekomentuje. Pokud se ale výrobní plány skutečně potvrdí, skládací iPhone Ultra nebude jen experimentem v omezeném množství. Naopak to bude produkt, se kterým Apple počítá jako s důležitou součástí své budoucnosti. A vzhledem k tomu, že na trh vstoupí až ve chvíli, kdy budou skládací telefony technologicky mnohem vyspělejší než dnes, může jít o velmi promyšlený tah.