Apple vrací tvrdý úder. V kauze obřího skandálu se hájí způsobem, který nikdo nečekal

Apple letos na jaře čelil poměrně překvapivé žalobě, ve které trojice známých YouTube kanálů obvinila společnost z nelegálního využívání jejich videí pro trénování modelů Apple Intelligence. Nyní však kalifornský gigant konečně zareagoval a soudu předložil svou obhajobu. A podle ní se žádného porušení zákona nedopustil.
Celý spor odstartoval v dubnu letošního roku, kdy kanály h3h3Productions, MrShortGame Golf a Golfholics podaly hromadnou žalobu. Tvrdí v ní, že Apple obcházel ochranu YouTube proti stahování videí a následně miliony autorsky chráněných záznamů využil k trénování svých AI modelů. Podle žaloby měl Apple tímto způsobem porušit americký zákon DMCA i autorská práva samotných tvůrců.
Apple nyní žádá soud o zamítnutí celé žaloby. Ve své argumentaci uvádí, že veřejně dostupná videa na YouTube jsou legálně přístupná komukoliv prostřednictvím běžného webového prohlížeče a jejich načítání proto nepředstavuje obcházení žádných technických ochran. Podle společnosti navíc samotné podmínky služby YouTube takový přístup umožňují.
Apple zároveň odmítá tvrzení, že by vědomě obcházel ochranné mechanismy YouTube nebo prováděl jakékoliv nelegální stahování obsahu. Právě na tom přitom žaloba stojí – pokud by se autorům podařilo prokázat, že Apple technické ochrany skutečně obcházel, mohlo by jít o porušení zákona DMCA. Pokud ale soud uzná argumentaci Applu, že veřejně dostupná videa lze zobrazit bez jakéhokoliv prolomení ochrany, mohla by celá žaloba skončit ještě před samotným projednáváním.
Celý případ je přitom zajímavý i z širšího pohledu. Neřeší totiž jen Apple, ale obecně otázku, zda mohou technologické společnosti využívat veřejně dostupný obsah z internetu k trénování modelů umělé inteligence. Podobným žalobám dnes čelí řada dalších firem včetně OpenAI, Google či Meta a rozhodnutí soudů mohou výrazně ovlivnit budoucí vývoj celé generativní AI. Jak spor nakonec dopadne, zatím není jasné. Už nyní je ale patrné, že nepůjde jen o samotný Apple. Výsledek může vytvořit důležitý precedent pro celý technologický průmysl a určit, kde přesně leží hranice mezi veřejně dostupným obsahem a autorskými právy při vývoji umělé inteligence.