Tidal vyhlásil válku AI hudbě. Umělé skladby označí a jejich autoři nedostanou zaplaceno

Hudba vytvořená umělou inteligencí zaplavuje internet i streamovací služby. Zatímco některé platformy zatím hledají, jak k tomuto fenoménu přistoupit, Tidal představil jednu z nejpřísnějších politik na trhu. AI skladby bude jasně označovat, zpřísní jejich kontrolu a hlavně za ně nebude vyplácet honoráře. Tidal oznámil nová pravidla pro hudbu vytvořenou umělou inteligencí. Platforma tím reaguje na rychlý nástup nástrojů, které dokážou během pár sekund vygenerovat kompletní skladbu, často včetně zpěvu, aranže i napodobení určitého stylu. Podle Tidalu je cílem nových pravidel chránit skutečné hudebníky, jejich tvorbu a zároveň dát posluchačům jasně vědět, co vlastně poslouchají.
AI hudba na Tidalu nekončí
Důležité je, že Tidal hudbu vytvořenou umělou inteligencí úplně nezakazuje. Platforma připouští, že AI může být pro některé tvůrce legitimním nástrojem a že posluchači by měli mít možnost sami rozhodnout, zda chtějí takový obsah poslouchat. Zároveň ale dodává, že AI skladby musí splňovat přísnější pravidla než běžná hudba. Za AI hudbu bude Tidal považovat skladby, které jsou zcela nebo z podstatné části vytvořené generativní umělou inteligencí. Týká se to především současných nástrojů, kde uživatel zadá textový pokyn a systém následně vytvoří hotovou skladbu.
Jednou z nejviditelnějších změn bude nové označování AI skladeb. Od poloviny července začne Tidal u obsahu, který identifikuje jako stoprocentně vytvořený umělou inteligencí, zobrazovat speciální ikonu. Posluchač tak na první pohled uvidí, zda jde o lidskou tvorbu, nebo výsledek práce algoritmu. Do budoucna chce služba označovat také skladby, které jsou AI vytvořené jen částečně. Tidal ale upozorňuje, že k tomu dojde až ve chvíli, kdy budou detekční metody dostatečně spolehlivé. Současně chce tlačit i na distributory, aby AI obsah označovali ještě předtím, než se dostane na platformu.
Za čistě AI skladby nebude Tidal platit
Nejzásadnější změna se týká peněz. Tidal oznámil, že nebude vědomě vyplácet honoráře za hudbu, kterou identifikuje jako kompletně vytvořenou umělou inteligencí. Jinými slovy, taková skladba se na platformě objevit může, ale její autor na ní nebude vydělávat klasickým způsobem jako běžní hudebníci. Podle Tidalu je debata o AI hudbě, licencích a autorských právech teprve na začátku. Společnost připouští, že v budoucnu mohou vzniknout férové licenční modely například pro AI systémy trénované na řádně licencované hudbě. V tuto chvíli ale chce zajistit, aby peníze z poslechů směřovaly hlavně k originálním dílům, která napsali, nahráli a interpretovali lidé.
Nová politika míří také na podvodné využívání AI. Tidal nebude tolerovat hudbu, která zneužívá jméno, hlas, podobu nebo tvorbu skutečných interpretů. Stejně tak bude zasahovat proti skladbám, které mají posluchače klamat nebo uměle zasahovat do vztahu mezi skutečnými umělci a jejich fanoušky. Od poloviny července bude Tidal blokovat nebo odstraňovat AI skladby spojené s podvodnou aktivitou. Do této kategorie mohou spadat například hromadně nahrávané skladby, neobvyklé streamovací vzorce nebo obsah, jehož hlavním cílem je uměle generovat poslechy a příjmy.
Nová pravidla se nebudou týkat jen velkých vydavatelství a distributorů. Tidal je uplatní také na službu Tidal Upload, která umožňuje nezávislým autorům nahrávat vlastní hudbu přímo na platformu. Pokud služba vyhodnotí, že je nahraná skladba kompletně vytvořená umělou inteligencí, bude označena a zároveň nebude možné ji monetizovat přímým prodejem fanouškům.Pro nezávislé tvůrce je to důležitý signál. Tidal nechce bránit experimentování s novými nástroji, ale zároveň dává jasně najevo, že čistě automaticky generovaný obsah nebude stavět na stejnou úroveň jako hudbu vytvořenou lidmi.
Rozhodnutí Tidalu může výrazně ovlivnit i ostatní streamovací služby. AI hudba se totiž šíří extrémním tempem a platformy budou muset stále častěji řešit, jak rozlišit kreativní využití nových nástrojů od masové produkce anonymního obsahu, který pouze zahlcuje katalog a bere peníze skutečným interpretům. Tidal se tímto krokem staví na stranu transparentnosti. AI hudbu nezakazuje, ale chce, aby byla jasně označená, aby neklamala posluchače a aby za čistě strojově vytvořené skladby neodcházely peníze určené původním autorům. V době, kdy dokáže umělá inteligence během pár sekund vytvořit skladbu připomínající práci skutečného interpreta, jde o jeden z nejtvrdších postojů velké streamovací platformy.