Do Spotify lze nově snadno přenést vaše staré playlisty z Apple Music, TIDALu a dalších služeb

Spotify si nejspíš uvědomilo, že když lidé váhají s přechodem mezi streamovacími službami, většinou to není kvůli ceně, ale kvůli bolestivému předávání playlistů, které si člověk piplá roky. A tak konečně přichází funkce, o které se už dlouho šeptalo. V mobilní aplikaci je tak nově k dispozici možnost přenést si celé hudební knihovny a to bez lovení po externích nástrojích. Vše navíc běží na TuneMyMusic, takže v praxi stačí pár klepnutí v sekci „Vaše knihovna“, potvrdit propojení se službou a sledovat, jak vám Spotify během chvíle přestěhuje alba, oblíbené skladby i playlisty ze služeb typu Apple Music, TIDAL, Deezer nebo Amazon Music.
Občas se sice nějaký track zatoulá, protože katalogy si úplně nerozumí, ale jinak jde o proces, který by ještě před pár měsíci působil skoro jako sci-fi. Zajímavé je i to, že Spotify tím elegantně odstraňuje jednu z největších brzd při přechodu ke konkurenci a zároveň bere vítr z plachet TuneMyMusic samotnému, které má online limit jen 500 skladeb zdarma. A aby toho nebylo málo, Spotify tak dohání Apple Music, které vlastní převodní nástroj pustilo do světa globálně už v září. Zdá se tedy, že se streamovací války přesouvají do nové fáze, kde už nerozhoduje jen katalog a cena, ale i to, jak pohodlně vás dokážou přestěhovat přes ulici.